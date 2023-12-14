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Saadet Partili Hasan Bitmez hayatını kaybetti!

TBMM Genel Kurulunda konuşmasını tamamlarken fenalaşan ve daha sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti

14 Aralık 2023 Perşembe 16:58
Saadet Partili Hasan Bitmez hayatını kaybetti!






Saadet Partili Hasan Bitmez hayatını kaybetti!

Türkiye Hasan Bitmez'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı tarihi konuşmayı bitirirken yakından tanıdı. AKP milletvekillerinin iki yüzlü tutumunu eleştirirken fenalaşan Hasan Bitmez'in yere düşmesi sırasında iktidar milletvekillerinin oturduğu sıralardan 'Allah'ın gazabı' sesleri yükseldi. Hemen önlerinde bir insan can çekişirken, bazı AKP'li vekillerin ayakta kin dolu sözleri ekranlara kadar yansıdı. TBMM, bir milletvekilinin değil insanlığın ölümüne tanık olurken, vicdansızca sözleri sarfedenlerin hangi yüzle cenaze merasimine geleceği merak konusu oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in kaldığı hastanenin önünde açıklamalarda bulundu.

Koca "Bitmez'in genel durumu dün geceden itibaren bozulmaya başlamıştı. Bugün yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayacak 11.50 gibi vefat etti. Kendisine Allah'ta rahmet, yakınların baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. 

KARAMOLLAOĞLU VE ÖZEL'DEN TAZİYE

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Her zaman samimiyetine, gayretine ve fedakarlığına şahitlik ettiğimiz Genel Başkan Yardımcımız ve Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez kardeşimiz Hakk'a yürüdü. Dava adamına yaraşır bir hayat sürdüğüne ve 'Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz' Hadis-i şerifi sırrınca ölümüne hepimiz şahidiz. Ailesinin, camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Hasan kardeşimizin mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de mesajında, "TBMM Genel Kurulu'nda geçirdiği rahatsızlığın ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini derin üzüntüyle öğrendiğim Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

CENAZE PROGRAMI AÇIKLANDI

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için bugün saat 16.00’da TBMM’de resmî tören düzenlenecek. Bitmez'in cenazesi Fatih Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Merkez Efendi’ye defnedilecek.

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Son Güncelleme: 14.12.2023 21:10
Anahtar Kelimeler:
Hasan Bitmez
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