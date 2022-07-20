Sabiha Gökçen'de ihale alan şirkete kayyum atanmış

CHP'li Ali Mahir Başarır ihale krizini anlattı: Sabiha Gökçen'de neler oluyor?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan ihale krizine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne çağrıda bulunan Başarır, "Teknomel Yapı AŞ’ye devlet tarafından kayyım atandı mı? Eğer öyleyse cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşecek ve 3 milyar TL’lik ihaleyi yapan devlet, ihaleyi verdiği şirkete el koyduğu için işi kendi yapmak zorunda kalacak" dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 2.pisti yapılırken TEM Bağlantı Yolu Tünellerinin zarar gördüğünü ve bu sebeple de 18 Ağustos 2021 tarihinde güçlendirme ihalesi yapıldığını hatırlatan CHP’li Başarır, “Bu ihale 21/b ile 779 milyon TL’ye MET-GÜN ve İSPA ortaklığı almıştı" dedi.

"EL KONULAN ŞİRKETE İHALE VERDİLER"

Başarır şöyle konuştu:

"CENGİZ İNŞAAT’IN İHALESİNİ BİLİNÇLİ OLARAK İPTAL ETTİRDİLER"

İSPA’yı açıklamıştık. İSPA, Kalyon’un alt şirketiydi hatta ortakları bile Kalyoncu ailesinden oluşuyordu. Nasıl olduysa bu ihaleye Cengiz İnşaat’ın alt taşeronu Sarka İnşaat Madencilik tarafından itiraz edildi ve ihale iptal edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da davayı temyiz bile etmedi. Şimdi 779 milyon TL olan bu ihalenin yaklaşık 3 milyar bedelle Teknomel Yapı AŞ’ye verildiği iddia ediliyor. Peki bu şirket nasıl bir şirket? 9 ay önceye kadar ismi farklıydı ve şirket ihaleden önce sermaye artırımına gitti ve bu ticaret sicilde yayınlandı. En vahim olanını söylüyorum daha geçenlerde yapılan Demir Yumruk Operasyonu’nda nitelik dolandırıcılıktan, vergi kaçakçılığı, naylon fatura ve rüşvet gibi suçlardan dolayı el konulan şirketlerden bir tanesi bu. Bakın şimdi bu şirkete kayyım atandı yani devlet bu şirkete el koydu."

CHP’li Başarır devamında şunları belirtti:

“Geldiğimiz nokta nedir? Cengiz İnşaat sürekli devletten 21/b yani pazarlık usulü ile ihale alırken bu sefer ihalenin 21/b ile yapıldığı yani gerekli rekabet koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle ihaleyi iptal ettirip yeni yapılan ihaleyle maliyeti arttırmaya çalıştılar. Bunu da başardılar. Çıkıp Devlet Hava Meydanları İşletmesi bunu açıklasın. Bu ihale yapıldı mı? Teknomel Yapı AŞ bu ihaleyi aldı mı? Teknomel Yapı AŞ’ye devlet tarafından kayyım atandı mı? Eğer öyleyse cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşecek ve 3 milyar TL’lik ihaleyi yapan devlet, ihaleyi verdiği şirkete el koyduğu için işi kendi yapmak zorunda kalacak. Bu utanç bu iktidarın. Bu utanç bu ucube sistemin."

"SEN O KOLTUKTA OTURAMAZSIN SAYIN BAKAN"

Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na sorular yönelten CHP’li Başarır, “Ben bakana soruyorum: Yapılan ihale neden EKAP’ta yayınlanmadı? Bu 779 milyon TL’lik ihale idare mahkemesi tarafından iptal edildikten sonra Danıştay’a gittiniz mi gitmediniz mi? Cengiz-Kalyon-Metgün-İSPA-Teknomel Yapı AŞ bir şekilde bağlantılı çünkü ihaleyi iptal ettiren şirket Cengiz’in alt taşeronu. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Kurtköy Akyazı Kesimi Arası Toprak İşleri’nde Cengiz’in taşeronluğunu yapmış yani bu kadar birbirine girmiş bu işler. Cengiz İnşaat 21/b ihalelerinden bu kadar rahatsızsa Cengiz İnşaat Yeni Havaalanı’nı, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’ni niye aldı? 800 milyon TL’ye bitecek olan iş 3 milyar TL’yi buldu. Sayın bakan sen bunun hesabını verebilecek misin? Artık çevre kirliliğinden de öte ülkenin, 84 milyonun rızkına el uzattınız. Çekip gidin bu iktidardan ve bunları açıklayın.

Mahkemenin 21/b dolayısıyla iptal ettiği ihaleyi yine 21/b ile devleti dolandırmaktan dolayı devletin el koyduğu Teknomel Yapı AŞ almış mı almamış mı? Eğer öyleyse sen o koltuktan oturamazsın sayın bakan” dedi.



