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Sandıkta yenildi, otobüs indirimlerini iptal etti

AK Partili Balıkesir Belediyesi eski başkanı Yücel Yılmaz, sandıkta ağır aldığı ağır yenilginin ardından toplu taşıma indirimlerini iptal etti

03 Nisan 2024 Çarşamba 10:23
Sandıkta yenildi, otobüs indirimlerini iptal etti






Sandıkta yenildi, otobüs indirimlerini iptal etti


Yerel seçimlerin kaybedenleri intikamını vatandaşlardan alıyor. Seçimlerinin ardından, resmi olmayan sonuçlara göre, AKP'nin mevcut belediye başkanı Yücel Yılmaz yeniden aday olduğu seçimi kaybetti. Yılmaz görevi devretmeden önce toplu taşımadaki indirimleri iptal etti.


Balıkesir’de seçim döneminde, “öğretmen ve sağlık çalışanlarının her zaman destekçisiyiz” diyerek toplu taşıma ücretlerinde yüzde 40’a varan indirim yapan ve öğrencilere ise sınav dönemlerinde toplu taşımayı ücretsiz olduğunu duyuran AKP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, seçimi kaybetmesinin ardından toplu taşımada gerçekleştirdiği indirimi iptal etti.


"GİDERAYAK SÜRPRİZ OLDU"

Konu ile ilgili konuşan toplu taşıma şoförü Gökhan Köse, seçim vaadi olarak verilen indirimlerin geri alındığını söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

“Saat 07.00’den beri çalışıyorum. Bu kartlarla ilgili büyük sıkıntı var. Normal olan öğrenci indirimleri devam ediyor ama seçim vaadi olarak verilen memur kartları var, öğretmen, sağlıkçılardan tam ücret kesiliyor. Normalde 10 TL kesiliyordu. Bunların desteği bize geçte olsa yatırılıyordu en son biraz alacağımız kaldı ama insanlarda öyle bir tepki var ki, neden 15 kesiyor neden böyle oluyor diye. Biz sabahtan beri buradaki arkadaşlar, tek tek konuyu anlatıyor. Buradaki amaç nedir bilmiyorum ama giderayak yine bir sürpriz oldu yani." 

Balıkesir’de üniversitede okuyan öğrenci Rabia Gülşah Gültaş ise “Yaklaşık 3 yıldır Balıkesir Üniversitesi öğrencisiyim. 3 senedir vizelerde, finallerde ücretsiz bir şekilde okulumuza gidip geliyorduk bu bize tanınmış bir ayrıcalıktı. Şu anda ise biz kartımızı bastığımızda öğrenci indirimi olan ücreti bizden kesiyor, ücretsiz hakkımızı kaybettik. Bu durum bizi birazcık şaşırttı, böyle bir şey beklemiyorduk. Sınav sürecimiz bir hafta daha devam edecek, bu süreçte ücretsiz bir şekilde okulumuza gitmeyi bekliyorduk" dedi.

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SeçimSeçim 2024
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