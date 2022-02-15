Sare Davutoğlu'nun acı günü | Babası vefat etti
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun eşi Dr. Sare Davutoğlu'nun babası Hulusi Misge hayatını kaybetti.
Muhterem kayınpederim Hulusi Misge Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın İstanbul Eyüp Sultan Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından merhumu vuslata uğurlayacağız.
Ruhu şad, mekanı cennet olsun. — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) February 15, 2022
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında kayınpederinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
DAVUTOĞLU'NDAN PAYLAŞIM
Sare Hanım’ın baba dediği değil her zaman babacığım dediği Hulusi Amca…— Sema Silkin Ün (@SemaSilkin) February 15, 2022
Mekânı cennet, ruhu şâd olsun. https://t.co/oPmOwS2Bw1
Davutoğlu paylaşımında, "Muhterem kayınpederim Hulusi Misge, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın İstanbul Eyüp Sultan Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından merhumu vuslata uğurlayacağız." ifadelerini kullandı.