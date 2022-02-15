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Sare Davutoğlu'nun acı günü | Babası vefat etti

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun kayınpederi, eşi Sare Davutoğlu'nun babası Hulusi Misge hayatını kaybetti.

15 Şubat 2022 Salı 22:36
Sare Davutoğlu'nun acı günü | Babası vefat etti

Sare Davutoğlu'nun acı günü | Babası vefat etti


Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun eşi Dr. Sare Davutoğlu'nun babası Hulusi Misge hayatını kaybetti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında kayınpederinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

DAVUTOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Davutoğlu paylaşımında, "Muhterem kayınpederim Hulusi Misge, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın İstanbul Eyüp Sultan Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından merhumu vuslata uğurlayacağız." ifadelerini kullandı.
 

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