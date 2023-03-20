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Sarı çizmeli Destici'den skandal seçim reklamı

Sel felaketinin vurduğu bölgeleri sarı çizmelerle ziyarete gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yanında ayaklarında terlik çamur içinde çocukla sosyal medya reklamına yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor.

20 Mart 2023 Pazartesi 18:06
Sarı çizmeli Destici'den skandal seçim reklamı

Sarı çizmeli Destici'den skandal seçim reklamı


Depremin ilk iki günü kurtarma yardımına çıkarılmayan Mehmetçik, belediyelerin yapması gereken çamur temizleme çalışmasında daha çok canlı yayınların yapılacağı bölgelerde görevlendirilirken, Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin bir paylaşımı kamuoyunda sert tepkilere neden oldu.

Sel felaketinin yaşandığı bölgeye giden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Sel sularının içinde sarı yağmur çizmeleriyle yürüyen Destici'nin yanındaki çocuğun ayağında sadece terlik olması büyük tepki çekti. Ayrıca Destici'nin sokakları çekpasla temizlemeye çalışması da Twitter'da tiye alındı.

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu kez de sel felekatiyle sarsıldı. 

Şu ana kadar 19 yurttaş hayatını kaybetti, onlarca kişi de evinden oldu. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

SKANDAL PAYLAŞIM

Son olarak Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sel felaketinin yaşandığı bölgeye gitti. Destici'nin bölgeden paylaştığı görseller ise Twitter'da gündem oldu. 

Sel sularının içinde yağmur çizmesiyle yürüyen Destici’nin paylaştığı fotoğrafta başını okşadığı çocuğun ayaklarında sadece terlik olduğu görüldü. Destici’ye tepki yağdı.

ÇEKPASLA SOKAKLARI TEMİZLEMEYE ÇALIŞTI

Öte yandan Destici'nin Şanlıurfa’da sokakları çekpasla temizlemeye çalıştığı anlar da Twitter'da tiye alındı. 

Bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından “Devlet millet el ele yaralarımızı beraber saracağız” notuyla paylaşan Destici'ye tepki mesajları yağarken, diğer taraftan ''günümüz Türkiye'sinde çekpasla sokak temizliği, reklam videosu için çek pas yaptıran 150 bin yıllık devlet aklı'' yorumları yapıldı.

Son Güncelleme: 20.03.2023 18:08
Anahtar Kelimeler:
DesticiDepremSel FelaketiBBP
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