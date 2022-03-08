Sarıgül klasiği | Ayçiçek yağlarını tokatladı

Ayçiçek yağına gelen fahiş zam ve marketlerde oluşan yağ kuyrukları Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. Son olarak Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, evinin mutfağında çektiği videoyla ayçiçek yağını tokatlayarak, iktidara "Bu ayıp size yeter" dedi.



Türkiye’de 2021 yılından beri büyüyerek gelen yağ krizinde durum, yurttaşı çileden çıkarır bir hal aldı. Birçok markette 5 litrelik sıvı yağlar kapış kapış izdihamla satılırken, birçok yerde 5 litre ve üzeri yağlar tükendi. Birden fazla ayçiçek yağı alan yurttaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı marketlerde yağ satışı 1 adet ile sınırlandırılırken yurttaşlar yaşananlara tepki gösterdi.

Son günlerde sıvı yağlardaki fahiş fiyat artışı dikkat çekerken; İstanbul’un birçok noktasında çekilen görüntülerde zincir marketlerde uzun kuyruklar oluştuğu, yurttaşın birden fazla ayçiçek yağı alarak sıraya girdiği görüldü.

Tedarik ve ham madde sıkıntısıyla 18 litre sıvı yağların fiyatları ise bin liralara dayanıyor. Öte yandan bir markette saat 09.59'da 5 litresi 108 TL olan ayçiçek yağının saat 12.46 itibarıyla 119,95 TL'den satıldığı sosyal medyaya yansıdı.

AYÇİÇEK YAĞINI TOKATLADI

Ayçiçek yağı krizi gündeki yerini korurken; TikTok videolarıyla sıkça gündem olan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yayınladığı son videosunda evinin mutfağından seslendi.

"Zamlara dur deyin" başlığıyla bir video yayınlayan Sarıgül, Türkiye'de birçok iktidar değiştiğini ama ayçiçeğin ilk kez gündem olduğunu belirterek elindeki ayçiçek şişesini tokatladı ve iktidara "Bu ayıp size yeter" diyerek tepki gösterdi.