Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Sarıgül klasiği | Ayçiçek yağlarını tokatladı

Mustağa Sarıgül, Türkiye'de birçok iktidar değiştiğini ama ayçiçeğin ilk kez gündem olduğunu belirterek elindeki ayçiçek şişesini tokatladı ve iktidara "Bu ayıp size yeter" diyerek tepki gösterdi.

08 Mart 2022 Salı 19:50
Sarıgül klasiği | Ayçiçek yağlarını tokatladı

Sarıgül klasiği | Ayçiçek yağlarını tokatladı

Ayçiçek yağına gelen fahiş zam ve marketlerde oluşan yağ kuyrukları Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. Son olarak Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, evinin mutfağında çektiği videoyla ayçiçek yağını tokatlayarak, iktidara "Bu ayıp size yeter" dedi.


Türkiye’de 2021 yılından beri büyüyerek gelen yağ krizinde durum, yurttaşı çileden çıkarır bir hal aldı. Birçok markette 5 litrelik sıvı yağlar kapış kapış izdihamla satılırken, birçok yerde 5 litre ve üzeri yağlar tükendi. Birden fazla ayçiçek yağı alan yurttaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı marketlerde yağ satışı 1 adet ile sınırlandırılırken yurttaşlar yaşananlara tepki gösterdi.

Son günlerde sıvı yağlardaki fahiş fiyat artışı dikkat çekerken; İstanbul’un birçok noktasında çekilen görüntülerde zincir marketlerde uzun kuyruklar oluştuğu, yurttaşın birden fazla ayçiçek yağı alarak sıraya girdiği görüldü.

Tedarik ve ham madde sıkıntısıyla 18 litre sıvı yağların fiyatları ise bin liralara dayanıyor. Öte yandan bir markette saat 09.59'da 5 litresi 108 TL olan ayçiçek yağının saat 12.46 itibarıyla 119,95 TL'den satıldığı sosyal medyaya yansıdı.

AYÇİÇEK YAĞINI TOKATLADI

Ayçiçek yağı krizi gündeki yerini korurken; TikTok videolarıyla sıkça gündem olan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yayınladığı son videosunda evinin mutfağından seslendi. 

"Zamlara dur deyin" başlığıyla bir video yayınlayan Sarıgül, Türkiye'de birçok iktidar değiştiğini ama ayçiçeğin ilk kez gündem olduğunu belirterek elindeki ayçiçek şişesini tokatladı ve iktidara "Bu ayıp size yeter" diyerek tepki gösterdi.

Son Güncelleme: 08.03.2022 20:01
Anahtar Kelimeler:
AyçiçekMustafa SarıgülZam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SON DAKİKA | Tarım Bakanı Pakdemirli istifa etti
SON DAKİKA | Tarım Bakanı Pakdemirli istifa etti
Kılıçdaroğlu, 5'li çeteye seslendi | Uykularınız kaçıyor değil mi?
Kılıçdaroğlu, 5'li çeteye seslendi | Uykularınız kaçıyor değil mi?
Akşener | Nutuk atmaktan vazgeç kardeşim, sıktı artık
Akşener | Nutuk atmaktan vazgeç kardeşim, sıktı artık
Kılıçdaroğlu | Türkiye Montrö'ye sadık kalmalı
Kılıçdaroğlu | Türkiye Montrö'ye sadık kalmalı
AKP'li vekilin araç kartını Suriyeli kullanmış
AKP'li vekilin araç kartını Suriyeli kullanmış
Üniversiteli öğrenci ağladı, Akşener şoke oldu | Yuh olsun bize
Üniversiteli öğrenci ağladı, Akşener şoke oldu | Yuh olsun bize
Karaca | Üretici sütünü sağamaz hale geldi
Karaca | Üretici sütünü sağamaz hale geldi
İmamoğlu faturaları karşılaştırdı | Kararı millet versin
İmamoğlu faturaları karşılaştırdı | Kararı millet versin
Sare Davutoğlu'nun acı günü | Babası vefat etti
Sare Davutoğlu'nun acı günü | Babası vefat etti
Çamlı'nın sonra şimdi de Özdemir | Zamlar muhalefetin suçu
Çamlı'nın sonra şimdi de Özdemir | Zamlar muhalefetin suçu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim