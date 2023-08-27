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Sarıgül robot Sohpia'yı 'Fişini çekerim' uyarısı

Sosyal medyanın ünlü fenomeni Oğuzhan Uğur'un konuğu olan robot Sophia'nın verdiği yanıtlar tartışılmaya devam ederken, CHP milletvekili Mustafa Sarıgül'den ilginç uyarı.

27 Ağustos 2023 Pazar 22:05
Sarıgül robot Sohpia'yı 'Fişini çekerim' uyarısı

Sarıgül robot Sohpia'yı 'Fişini çekerim' uyarısı



Türkiye'de sosyal medyanın ünlü ismi Oğuzhan Uğurlu'nun programına katılmak için özel olarak gelen robot Sophia gündem tartışmalarının odağında yer aldı. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül dünyanın ilk vatandaşı zekası ve olayları yorumlamasıyla ünlü robot Sophia'yı 'Fişini çekerim senin' diyerek uyardı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül son TikTok videosunda, Mevzular Açık Mikrofon'a robot Sophia’yı konuk alan Oğuzhan Uğur’a kızdı, Sophia’ya “Fişini çekerim senin” diye seslendi.

Ünlü fenomen Oğuzhan Uğur’un kanalı Babala TV’de ‘Mevzular Açık Mikrofon’un konuğu ilk insansı robot Sophia oldu.

Sophia’nın sorulara verdiği yanıt sosyal medyada gündem olurken çektiği videolarla sık sık gündeme gelen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sargıül’den de diyaloglara tepki geldi.

“FİŞİNİ ÇEKERİM SENİN”

Sarıgül, sosyal medyada yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“Oğuzhan Uğur, ne güzel robot Sophia’yı almışsın karşına, o soru soruyor sen de cevaplıyorsun. Robot Sophia, bak ben Erzincanlı Sarıgül’üm fişini çekerim senin.”

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