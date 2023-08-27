Sarıgül robot Sohpia'yı 'Fişini çekerim' uyarısı





Türkiye'de sosyal medyanın ünlü ismi Oğuzhan Uğurlu'nun programına katılmak için özel olarak gelen robot Sophia gündem tartışmalarının odağında yer aldı. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül dünyanın ilk vatandaşı zekası ve olayları yorumlamasıyla ünlü robot Sophia'yı 'Fişini çekerim senin' diyerek uyardı

Oğuzhan Uğur, Robot Sophia ile atıştı. pic.twitter.com/5WFjaQdUnr — DarkWeb Haber (@Darkwebhaber) August 26, 2023

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül son TikTok videosunda, Mevzular Açık Mikrofon'a robot Sophia’yı konuk alan Oğuzhan Uğur’a kızdı, Sophia’ya “Fişini çekerim senin” diye seslendi.

???? Mustafa Sarıgül: Sophia dur Allah’ını seversen zaten ortalık karışık! ???? pic.twitter.com/G4pkbDCW4T — Sokak Kedisi (@sokakkedisitv) August 27, 2023

Ünlü fenomen Oğuzhan Uğur’un kanalı Babala TV’de ‘Mevzular Açık Mikrofon’un konuğu ilk insansı robot Sophia oldu.

Sophia’nın sorulara verdiği yanıt sosyal medyada gündem olurken çektiği videolarla sık sık gündeme gelen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sargıül’den de diyaloglara tepki geldi.

Mustafa Sarıgül, Elon Musk’tan sonra robot Sophia’ya da ayar verirken… pic.twitter.com/zzvb9dRUac — Telliler (@tellilerTR) August 27, 2023

“FİŞİNİ ÇEKERİM SENİN”

Sarıgül, sosyal medyada yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“Oğuzhan Uğur, ne güzel robot Sophia’yı almışsın karşına, o soru soruyor sen de cevaplıyorsun. Robot Sophia, bak ben Erzincanlı Sarıgül’üm fişini çekerim senin.”