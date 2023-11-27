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Sarıyer'de Başkan Şükrü Genç yeniden aday

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 2024 yerel seçimleri için aday adaylığı başvurusunda bulundu. 

27 Kasım 2023 Pazartesi 22:05
Sarıyer'de Başkan Şükrü Genç yeniden aday






Sarıyer'de Başkan Şükrü Genç yeniden aday


CHP Sarıyer İlçe Başkanlığı önünde toplanan binlerce kişi ile kucaklaşan Başkan Genç “Halkın Başkanı” sloganıyla karşılandı. Resmi işlemlerin ardından ilçe binası önünde toplanan vatandaşlara seslenen Genç, “Bizim hikâyemiz çok ağır ve çok zor koşullar içinde, sonsuz bir dayanışmayla yaşamı temel alan Sarıyerlilerin hikâyesidir” dedi.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi ilçe belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Sarıyer’de üç dönem üst üste belediye başkanlığı yaparak bir ilke imza atan Başkan Genç’i, adaylık başvurusu için gittiği CHP İlçe Başkanlığı önünde binlerce vatandaş karşıladı. Aday adaylığı dilekçesini teslim eden Başkan Genç coşkulu kalabalığa seslendi.

“PLANLAMAYLA BAŞARDIK”

Planlamanın önemine değinen Başkan Genç, yaptığı konuşmada şu başlıklara da değindi: “Liyakatli kadromuzla yatırımlarımızın tamamını, ürettiğimiz artı değeri Sarıyerli için kullandık. Bugüne kadar geçirdiğimiz 367 soruşturmadan alnımızın akıyla çıkmamız şeffaf yönetim anlayışımızın en önemli kanıtıdır. Büyük yatırımların yanı sıra bu sürede Sarıyer Belediyesi ilk kez geliri giderinden yüksek olan bütçe gösterdi ve 20 milyar değerinde mal varlığına ulaştı. Sadece ilk 5 yılda geride kalan 25 yılın toplamından daha fazla yatırım yaptığımız asfalt, duvar, kanal, merdiven gibi altyapı çalışmaları rutin bir belediye hizmeti değil, mahallelerimizin devamlılığına atılan imzaydı. Bu süreçte mülkiyet sorununun çözülebileceğine inanılmamasına rağmen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediyemizin yaptığı son hamle ile 40 yıllık sorununu çözdük. Bu Sarıyerlilerin zaferidir. Karşılıklı güvenimizin ve işbirliğimizin zaferidir. Bir annenin iki önemli şeyi yavrusu ve yuvası. Annelerin üzülmemesi, bütün emeklerin boşa gitmemesi için en son vatandaşım tapusunu alan kadar buradayım, adayım.”

“BİR MÜCADELEDE ÇOCUKLARIMIZ İÇİN VERİYORUZ”

“Çocuklarımıza gerekli imkânlar verilirse başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum” diyerek konuşmasını devam ettiren Genç, eğitim konusunda da belirli noktalara vurgu yaparken: “Eğitim Kurumlarımızda 165 öğretmenin görev yapıyor olmasıyla gurur duyuyoruz. Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) ayakları yere basan, özgüven sahibi çocuklar yetiştirmek üzere mahallelerde hizmet veriyor. Sarıyer Akademi kendi yayınlarını ve online eğitim platformunu kuran ilk yerel yönetim eğitim kurumudur. Eski başkanlık binasını güvenli hale getirerek çocuklar ve gençler başta olmak üzere okumayı seven Sarıyerliler için kütüphaneye dönüştürdük. Aynı zamanda dijital altyapısı bulunan kütüphanemiz her gün yüzlerce kullanıcıyı ağırlıyor” dedi.

KAZANIMLARIMIZI KORUMAK, DAHA İLERİYE TAŞIMAK ZORUNDAYIZ

“Sarıyerliler bütün bu çabalarımızı duydukları güven ve verdikleri destekle her dönem daha da perçinlediler” diyen Başkan Genç konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: “Çalışma arkadaşlarımla birlikte Sarıyer’e ve Sarıyerlilere hizmet etmekten onur duyuyoruz. Bugüne kadar şahsıma güvenen Sayın Genel Başkanlarımız nezdinde partimizin her kademesinden yöneticilerimize ve değerli örgütümüze, koordineli çalışma ile Sarıyer’e İBB’yi hissettiren Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarına, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, kent konseyimize, destekçilerimize ve tabii ki bu yolu yaz kış demeden benimle birlikte yürüyen süpürgecisinden başkan yardımcısına kadar bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Süreç içerisinde kaybettiğimiz tüm dostlarımızı yakın zamanda hayatını kaybeden meclis üyemiz Ekrem Tekçe nezdinde saygıyla anıyorum.Şimdi kazanımlarımızı korumak ve yeni projelerle Sarıyer’i ileriye taşımak için bir kez daha yola çıkma zamanıdır!”

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