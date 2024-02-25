Sarıyer'de seçim yarışı kızışıyor | Şükrü Genç seçim koordinasyon merkezini açtı

Sarıyer'in 15 yıl boyunca başarılı bir şekilde yöneten Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, yerel seçimlere bağımsız aday olarak katılma kararı almasının ardından ilk seçim koordinasyon merkezini İstinye Mahallesi Kurşunlu Sokak'ta açtı. Sarıyerlilerin yoğun katılım gösterdiği açılış, adeta miting havasında geçti. "Sarıyer'in başkanı var" ve "Halkın Başkanı" sloganıyla kürsüye çıkan Şükrü Genç, "Sarıyer’i kaybetme pahasına yapılan bu atamayı; Sarıyerliler, kazanımlarımız ve partimiz için görmezden gelemezdim" dedi.

YANLIŞ YAPILDIĞINDA SONUNA KADAR MÜCADELE ETTİM

Sarıyer Belediyesi Başkanı ve Bağımsız Başkan Adayı Şükrü Genç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Burada birlikteliğimiz çok önemli. Daha önce birlikte karar aldığımız ve beraber başladığımız yolculuğun merkezinde yine beraber olduk. Yine İstinye'de yola başlamıştık hiç unutmuyorum. O başlayan yolculuk buraya kadar geldi. Hayatım botunca hiç birileri üzerine kurgu yapmadım. Siyaset yapıyorsam kendi anlayışım ve kurum ilkeleri doğrultusunda yaptım. Yanlış yapıldığında sonuna kadar mücadele ettim o yüzden buralara kadar geldim.

AŞILAMAYAN NEYDİ?

Son 15 günde yaşananları gün gün saat saat çeşitli mecralarda anlattım. Benim ve çalışma arkadaşlarımın 15 yıllık emeğine, 16 Sarıyerli aday adayı arkadaşıma yapılan haksızlığı ve bu haksızlıktan doğan büyük yanlışlığı dile getirdim. Endişem var, biz seçimi, Sarıyer’deki kazanımlarımızı kaybediyoruz dedim. Benzer endişeleri gören ve taşıyan bazı aday adayı arkadaşlarımla ortak bildiri yayınladık. Son ana kadar umutla bekledik. Süreler verildi, konuşacağız denildi ama süreç döndü dolaştı “Aşamadık” kelimesinde tıkandı kaldı. Neydi bu aşılamayan? Sayın Genel Başkan kimi, neyi, nasıl ve neden aşamadı? Bu sorular cevapsız kaldı.

SARIYER'İ BİRLİKTE İNŞA ETTİK

Sarıyer’i kaybetme pahasına yapılan bu atamayı; Sarıyerliler, kazanımlarımız ve partimiz için görmezden gelemezdim. İşte o zaman bize düşen her zaman olduğu gibi halkımızla konuşmaktı. Sarıyer’i birlikte inşa ettik. Bugün 15 yaşında bir evladımız var. Şimdi o evlat 15 yaşında bir ergen. Daha yolun yarısında. Emin ellerde yürümesi gereken çok yolu var. Aksi halde yuvası ve yavrusu için mücadele eden anneye, 60 yılını tapu mücadelesine adayan vatandaşlarıma, geleceğe hazırlanan yavrularıma ve birlikte inşa ettiğimiz Sarıyer’e yazık eder, tüm emeklerimizi heba ederiz. Sarıyer kaybedildiğinde: çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, engellilerimizin, tapusunu alacak vatandaşlarımın oluşacak endişesini görebiliyorum.

ATAMAYI SARIYERLİLER KABUL ETMEZ

Bu endişeleri taşımayan veya umursamayan, sokağın sesini önemsemeyen, Sarıyer’i ruhunda yaşamayan kişilerin, Ankara’dan yapacağı atamayı Sarıyerli kabul etmez ve etmedi de! Sivil toplum kuruluşlarımızla, mahalle derneklerimizle, çalışma arkadaşlarımla, muhtarlarımızla, kanaat önderlerimizle, aday adayı arkadaşlarımızla, çocuklarla, kadınlarla herkesle konuştuk. Devam ediyoruz dedik! Biz kaybedilecek bir seçimi kazanacağız. Elimizde verilerimiz, birlikte büyüttüğümüz sevgimizle başaracağız."