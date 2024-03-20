Sarıyer'de son anket sonuçları yayınlandı, kim önde?





Türkiye sandık başına gitmeye hazırlanırken, anket şirketlerinin son saha çalışmaları yayınlanıyor. Gezici Araştırma Şirketi tarafından Sarıyer'de yapılan son kamuoyu araştırmasında sahada kıyasıya mücadele eden adayların muhtemel oy oranları ortaya çıktı. CHP'nin adaylığına itiraz ettiği ve bağımsız aday olarak yeniden bağımsız aday olarak yarışa katılan Şükrü Genç, rakiplerini yüzde 34.7 oy oranı ile geride bıraktığı görülüyor.

İşte o anketin detayları:



GEZİCİ ANKETİ'NİN KÜNYESİ?

Araştırmanın Amacı ve Önemi Bu araştırma Gezici Araştırma Şirketi tarafından, Sarıyer Belediyesi genelinde sosyal, ekonomik, politik ve kültürel konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere 14-17 Mart 2024 tarihlerinde yapılmıştır.

Araştırma sonuçları ilgili kurumun yapacağı çalışmalarda öngörü kazanması açısından önem arz etmektedir.

Araştırmanın Örneklemi Araştırmanın örneklemiTÜİK 2019Yerel Seçim Sonuçları dikkate alınarak ve 2023 Mayıs Milletvekili

Seçim sonuçları dikkate alınarak Sarıyer Genelini temsil edecek nitelikte oluşturarak düzenlenmiştir.

Araştırma 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, yaklaşık yarısı kadın olmak üzere toplam 4268 katılımcı üzerinden yürütülmüştür.Yapılan çalışmada tüm veriler hanelere gidilip yüz yüze görüşme metodu ile toplanmıştır.

KİM NE KADAR OY ALIYOR?

Örneklemin seçilmesinde, kota yöntemi kullanılıp, görüşülecek katılımcıların belirlenmesinde ise cinsiyet ve yaş kotası uygulanmıştır.

Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesi İstanbul’da sonucu en çok merak edilen ilçelerden birisi Sarıyer.

2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Sarıyer’i kazanarak AKP’den CHP’ye geçmesini sağlayan Belediye Başkanı Şükrü Genç 3 dönem sonunda her seçimde oylarını artırmasına karşın aday gösterilmedi.

Bağımsız Başkan adaylığını açıklayan Şükrü Genç, CHP adayı Mustafa Oktay Aksu, AKP Adayı Hüseyin Coşkun arasında geçmesi beklenen seçim Sarıyer’i İstanbul’da sonucu ilgiyle izlenen ilçe konumuna getirdi.

Yapılan ve kamuoyuna yansıyan anketlerde Bağımsız Başkan Adayı Şükrü Genç’in %34.7 oranında oy aldığı, yarışın AKP adayı Hüseyin Coşkun ile Şükrü Genç arasında geçtiği görülüyor.

AKP adayı Hüseyin Coşkun %32.2 ile 2. olduğu CHP Adayı Oktay Aksu ise %21.3 ile 3.sırada çıktığı görülüyor.

Sarıyer’de ayrıca İYİ Parti İbrahim Temur, Yeniden Refah Partisi İsmet Temel, Saadet Partisi Ahmet Gözcü, Zafer Partisi Seyhan Kaya, TİP Dilek Kırcaoğlu ile yarışa giriyor.