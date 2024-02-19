Sarıyerli'nin Şükrü Genç ısrarı Özgür Özel'e ulaştı

Şükrü Genç, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in aramasıyla yaptığımız görüşme sonrasında 20 Şubat saat 12.00’a kadar konunun üzerinde çalışma ve bekleme kararı aldık” dedi.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, geçtiğimiz günlerde aday belirleme süreci ile ilgili bir basın açıklaması düzenlemiş, CHP yönetimine seslenerek kararın yeniden gözden geçirilmesi için 18 Şubat gece yarısına kadar süre vermişti. Verilen sürenin dolmasının ardından Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde Sarıyerlilerin yoğun katılımıyla basın açıklaması düzenleyen Başkan Şükrü Genç, Sarıyer’e dair endişelerinin duyulduğunu belirterek, “Bizzat Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in aramasıyla yaptığımız görüşme sonrasında 20 Şubat saat 12.00’a kadar konunun üzerinde çalışma ve bekleme kararı aldık” dedi. Başkan Genç, 20 Şubat’ta yapılacak görüşmenin detaylarını saat 12.00’da yine ana hizmet binası önünde vatandaşlara duyuracağının altını çizdi.

BU TOPLANTININ SAHİBİ HEPİMİZİZ

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Hakkımda çok fazla şey söylendi. Başkan yaşlandı dediler, yoruldu dediler. Ama bir şeyin farkında değiller. Halkınla bir dayanışma içindeysen, sevdiklerinle birlikteysen çok büyük güç ve enerji alındığının. Onların farkında olamadıkları bu. Allah’a şükürler olsun elim de ayağım da tutuyor. Bu tip safsatalarla bu işin olmayacağını bilmelerini istiyorum. Bu toplantının sahibi hepimiziz. Misafirlerimiz var, basın mensupları. Onlardan bizim bildiklerimizi, bizim yaşadıklarımız yansıtmalarını istedik. sağ olsunlar taşıdıkları bilgilerle endişelerimiz ve beklentilerimiz tartışıldı. Buradan hepsine teşekkür ediyorum. Ne demek istediğimiz anlaşıldı.

BEN HALKIMSIZ OLAMAM

14 Şubat’ta burada, aynı saatte Sarıyer’de aday belirleme süreci ile ilgili yapılan yanlışlığa karşı partime süreci yeniden değerlendirmeleri için sizlerin ve kamuoyunun önünde haykırdım. “Sarıyer’e yazık oluyor, kaybediyoruz” dedim. Endişelerimi ve umutlarımı belirtmiştim. 18 Şubat gecesine kadar bekleyeceğimi ve halkımla istişare yapacağımı, ne şekilde olursa olsun birlikte karar alacağımı söylemiştim. Partimizi her dönem artan oylarla beraber iktidara taşıdık. 3 dönem bunu başaran bir belediye başkanı ve halkımla birlikte, partili olmamın sorumluluğunu hiçbir zaman bırakmadım. Bu açıklamalarımı da Cumhuriyet Halk Partisi’ni düşündüğüm için yaptım, Sarıyer’i düşündüğüm için yaptım. Ben halkımsız olamam, ben çocuklarsız olamam.

BİZİM DERDİMİZ KOLTUK DEĞİL

Sesimiz duyuldu. Biraz önce bizzat Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in aramasıyla yaptığımız görüşme sonrasında 20 Şubat saat 12.00’a kadar konunun üzerinde çalışma ve bekleme kararı aldık. Biz özellikle şunu hep belirttik. Bizim derdimiz koltuk değil, halkımız. Hiçbir şekilde bir dayatmaya gitmedik. Bir yanlışlığın düzeltmesini istedik. Genel Başkanımız, ‘Bu sürenini Sarıyer halkı tarafından anlayışla karşılanmasını istiyorum ve özellikle selamlarımı iletiyorum’ dedi. Biz bir parkı yaparken bile hep beraber kararlaştırdık. Yarın tam 12’de burada bu görüşmenin sonucunu açıklayacağımı ve sizin onayınız olmadan da hiçbir şeyi kabul etmeyeceğimi ısrarla tekrarlıyorum. Benim bütün endişem başından beri söylediğim bu birlik ve beraberliğimizin dağılması. Bu dayanışmanın, birlik ve beraberliğin yarınlara taşınmamasından endişelendim. Çocuklarımız için endişelendim, Sarıyer haklı için endişelendim. Burada huzur bulan insanların huzurunun bozulacağından endişelendim. Beni bekleyen inançlı halkım var dışarıda. Bunun gururunu yaşıyorum. Hata yapmamak için Sarıyer’in önemi bir kez daha bilindi. Bunun gururunu yaşıyorum."