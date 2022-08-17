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Şaşkın protestocu | Kılıçdaroğlu protestocuyu yuhalatmadı

Yalova ziyareti sırasında vatandaşlarla sohbet eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir iskemle üzerinden konuşurken, karşıdaki binadan akıllara durgunluk veren pankart açıldı.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 18:14
Şaşkın protestocu | Kılıçdaroğlu protestocuyu yuhalatmadı

Şaşkın protestocu | Kılıçdaroğlu protestocuyu yuhalatmadı



Yalova'da vatandaşlara hitaben kısa bir konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümeti sert bir dille eleştirdiği sırada, AKP'li olduğu iddia edilen kişilerin açtığı pankartla protesto edildi. Protesto sırdasında CHP'li eski başkanı hedef alan pankart tam olarak açılamazken kayıp 4 milyon liranın hesabını sormak istedi. 


Kılıçdaroğlu'nu dinleyen çok sayıda vatandaş protestoculara tepki göstererek yuhalamak isterken, Kılıçdaroğlu bunu engellemeye çalıştı. 
Hazine'den kaybolan milyarlarca doların nerede olduğunu sormaya cesaret edemeyen protestocu vatandaşa seslenen Kılıçdaroğlu konuşmasına sürdürdü.

Anahtar Kelimeler:
YalovaProtestoChp
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