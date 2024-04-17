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Şebnem Bursalı Meclis'e gülücükler saçarak geldi

Gazeteci kökenli Şebnem Bursal, istakoz paylaşımının ardından katıldığı ilk AK Parti grup toplantısında çevresine gülücükler saçarak gündemde yerini aldı.

17 Nisan 2024 Çarşamba 13:22
Şebnem Bursalı Meclis'e gülücükler saçarak geldi






Şebnem Bursalı Meclis'e gülücükler saçarak geldi

Ağır seçim yenilgisinin ardından yurt dışı gezisiyle moral bulan milletvekilleri arasında yer alan Şebnem Bursalı, İstakozlu palaşımının ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelirken, bugün ilk kez TBMM Grup toplantısında kamuoyu karşısına çıktı. Seçim bölgesine uğramadan soluğu parlamentoda alan Bursalı'nın ekranlarda şen şakrak görüntüsüne sosyal medya kullanıcıları 'İstakoz yaramış, yaslı gitmiş şen dönmüş' yorumları yaptı.

Gazeteci kökenli vekiller arasında yer alan Şebnem Bursalı 'ıstakoz' krizinin ardından ilk kez görüntülendi: Etrafa gülücükler saçtı, soruları yanıtsız bıraktı

Monako’dan ıstakozlu paylaşım yapan AK Parti milletvekili Şebnem Bursalı, parti içi de gerilime neden olan paylaşım sonrası ilk kez görüntülendi. Bursalı, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.


AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da ıstakoz yediği anları sosyal medya hesabından paylaşması siyaset gündemine damga vurmuştu.

Söz konusu paylaşım sadece muhalefet kanadında değil, AKP içinde de rahatsızlığa neden olmuştu.

Öyle ki, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Bursalı ve paylaşımına dikkat çekmiş, "Erdoğan, acımasız davranır, çeteleşmeleri, gruplaşmaları dağıtır, lejyonerlerden, asalaklardan mahalleyi temizler, samimiyeti, tevazuu yeniden egemen kılarsa, özgürlükçü ve kucaklayıcı dili yeniden inşa ederse, örneğin Külliye’den kibirle sallanan parmakları kırarsa, örneğin Monako’dan ıstakoz fotosu paylaşan sızıntılarla hesaplaşırsa, mahalle yanarken saçını tarayanları kapının önüne koyarsa, dindarları yeniden kazanabilecektir" ifadelerini kullanmıştı.


Öte yandan Bursalı'ya Saray'dan da telefon gittiği, söz konusu paylaşımın kaldırılması talimatı verildiği iddia edilmişti.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

31 Mart hezimetinin ardından AKP'nin ilk grup toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yapıldı.

Toplantı öncesi ıstakoz kriziyle gündemde olan Bursalı ilk kez görüntülendi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Monaco tatilinden dönen AKP’li Şebnem Bursalı, TBMM’deki diğer AKP’li vekiller tarafından samimi şekilde karşılandı. 

Bursalı ayrıca gazetecilerin sorularını da yanıtsız bıraktı.

Son Güncelleme: 17.04.2024 15:31
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