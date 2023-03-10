Seçim 2023 14 Mayıs'ta | Türkiye seçim havasına girdi



Millet İttifakı resmen Cumhurbaşkanı adayını ilan etmesinin ardından gözler Cumhur İttifakı'nın adayına çevrilmişken, YSK bugün seçim tarihini açıkladı. Aylardır AKP'ye yakın isimler Millet İttifakı'nın adayının kim olduğunu tartışırken, Cumhur İttifakı adayının henüz açıklanmaması kafaları karıştırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararını bugün imzalamasının ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, milletvekili genel seçimi ve cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayıs'ta, cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılmasına karar verdiklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihini 14 Mayıs olarak ilan etti. Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının hemen ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) toplandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

milletvekili genel seçimi ve cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayıs'ta, cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılmasına karar verdiklerini bildirdi.

Yener, "Bugün Cumhurbaşkanımızın seçimlerin yenilenmesi kararı üzerine YSK yaptığı toplantıda 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapılması olarak belirlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs tarihi belirlenmiştir. Çalışmalara devam ediyoruz. Birazdan kamu görevlilerin istifası için tarih belirlenecek" dedi.

YSK Başkanı yeni yaptığı açıklamada, "Milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin istifasına ilişkin süreç bugün başlamış olup 16 Mart Perşembe saat 17.00'de sona erecektir" dedi.