Seçim 2023 | Geleceğimize parayla ortak olanlar karar verecek!



Türkiye gelece 100 yılını kucaklayacak kritik seçime hazırlanırken, dolar zengini arap, afgan, pakistan, ırak ve iran kökenlilerin oluşturduğu yüz binlerce sonradan vatandaş olanlar da sandık başına gidecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir asırlık yokluk, kıtlık, savaş yıllarında yer almayan ve sadece T.C. Pasaportu sahibi olmak için vatandaşlık alan çoğu arap kökenli şahısların sayısı konusunda da kesin bilgi yok. İçişleri Bakanlığı'nın çelişkili açıklamaları vatandaşların kafasını kurcalarken, bazı güvenlik uzmanları özellikle seçim günü sandıklarda riskin arttığı görüşünde.

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimlere sadece 42 gün kaldı. 14 Mayıs'a sayılı gün kala 'seçim güvenliği' hâlâ en büyük tartışma konularından biri olmaya devam ederken; gazeteci Timur Soykan, İstanbul'un Ataköy ilçesindeki bir seçmen listesini paylaştı.



"DOĞUŞTAN TÜRK VATANDAŞI YOK"

İNŞA EDEN KİŞİ PEKER'İN İFŞASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ...

Twitter hesabından paylaşım yapan Soykan, "Fotoğraftaki İstanbul Ataköy'de bir seçmen listesi ve doğuştan Türk vatandaşı yok. Soyadının ilk harfine göre sıralandığı listedekilerin tamamı Türk vatandaşlığı alan Suriyeliler. Bir de lraklı var. Hepsinin adresi aynı caddede. Çünkü daire alan vatandaş oluyor" değerlendirmesini yaptı.

Seçmen listesindeki kişilerin Ataköy sahilde yer alan Sea Pearl Rezidans'tan olduğunu ifade eden Soykan, "250 bin ya da 400 bin dolara daire alarak vatandaş olmuş. Seçmen adresleri burası. Burayı inşa eden ise Sedat Peker ifşalarında da gündeme gelen, AKP'ye yakın Kuzu Grup" dedi.

Söz konusu liste sosyal medyada gündem oldu.