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Seçimin kaybedenleri | Akşener aday olmayacak

Yerel seçimler öncesi muhalefete muhalefet ederek, CHP'yi sert dille eleştirmeye başlayan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in istifa edeceği haberleri tartışmalara neden oldu

31 Mart 2024 Pazar 22:02
Seçimin kaybedenleri | Akşener aday olmayacak







Seçimin kaybedenleri | Akşener aday olmayacak

Türkiye sandık başında yerel seçim tercihini büyük oranda CHP'den yana kullandı. Ağır seçim yenilgisinin ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz partisinden istifa etti. Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i istifaya çağırırken Akşener'in istifa ettiği haberlerine açıklama geldi.


İYİ Parti’de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin akabinde partisinden istifa eden eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"İYİ Parti Genel Başkanı Akşener; Kurultay kararı alarak yeniden aday olmayacağını açıkladı."

Cumhuriyet'in İYİ Parti içerisinden aldığı bilgiye göre, böyle bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi. 

BİLGE YILMAZ İSTİFA ETTİ, İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Yerel seçim sonuçları açıklandıkça siyasi parti yöneticileri de çeşitli açıklamalar yapmaya başladı. İYİ Parti yönetici Bilge Yılmaz, partisinden istifa etti.

 X (Twitter) hesabında açıklama yapan Yılmaz, şunları kaydetti:

“İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.”


 


 

Anahtar Kelimeler:
İyi PartiİYİMeral Akşener
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