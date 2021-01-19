Selçuk Özdağ'a saldırı | Saldırgan ocak bağlantılı çıktı



Selçuk Özdağ'a yönelik Türkiye'yi geren çirkin saldırıların odağında yer alan MHP ve Ülkü Ocakları bağlantılı zanlılardan ikisi yakalanarak tutuklandı. Gazeteci Orhan Uğurlu'ya saldıran zanlılar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, yaptığı açıklamada, saldırganlarla ilgili tüm detayların ortaya çıkarılmasını istedi.

Muhalefete yönelik saldırıların odağında Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları'na yakın isimlerin yer alması dikkat çekiyor. Bu arada saldırganlardan Abdurrahman G.'nin, sosyal medyada yayınladığı bir videoda yer alan sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı ortaya çıktı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Abdurrahman G. ve G.T, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelileri "kasten yaralama" suçundan tutukladı.

Bu arada, Özdağ adliyeye gelerek soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Selçuk Özdağ, 15 Ocak'ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramış, şüphelilerden ikisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Diğer şüphelilerin aranmasına devam ediliyor.

ERDOĞAN 3'NCÜ ABDÜLHAMİT, ONU DA BİZ DEVİRECEĞİZ

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ cuma günü evinin önünde silahlı, sopalı saldırıya uğradı. Saldırganlardan biri olan ülkü ocakları yöneticisi Abdurrahman Gülseren yakalanarak gözaltına alındı. Abdurrahman G. ile ilgili son derece ilginç bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

YouTube’da “Terakki Mecmua Sohbetleri İttihat Terakki ve Milliyetçilik” başlığıyla bir videoda çarpıcı yorumlar yapan Abdurrahman G.'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı indirmekten bahsettiği bölümler kan donduran cinsten.

MHP’ye bağlı ülkü ocaklarında yönetici olan Abdurrahman G., Cumhurbaşkanı hakkında “Erdoğan günümüzün 3. Abdülhamid’i 2. Abdülhamid’i biz indirdik üçüncüsünü de biz indireceğiz inşallah. Erdoğan kendine Abdülhamid’i rehber alan bir adam. Biz de Erdoğan’a karşı ittihatçıları rehber alan bir adamız. Normal yani” diyor.