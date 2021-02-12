Selçuk Özdağ'a saldıranlar serbest bırakıldı

Türkiye'de ilk kez bir siyasi parti genel başkan yardımcısını hedef alan saldırganlar kısa süreli cezaevi mahkumiyetleri sona erdi.

Selçuk Özdağ'ı evinden Cuma namazına gitmek için çıktığı sırada keserek sopalarla saldıran ve silah gösterdiği iddia edilen 5 kişiden üçü önce yakalanmıştı.

Başına 11 dikiş atılan kolu kırılan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyı MHP kınamaktan ısrarla kaçınmıştı.

Olay öncesi ;

Yedi kişi bir araya gelerek,

araba kiralamışlar, keşif yapmışlar, silah temin etmişler, birlikte saldırmışlar, aynı arabayla kaçmışlar, ölümcül yaralar açmışlar...

- Burada suç örgütü yoksa nerede olacak

- Öldürmeye teşebbüs daha nasıl olacak..

Tuz koktu tuz !!! https://t.co/JVKXyYj5Qm — Ayhan Sefer ÜSTÜN (@AyhanSeferUSTUN) February 12, 2021

Ülkücü kökenli Selçuk Özdağ saldırı sonrası bir süre hastanede kalarak tedavi görmüştü.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen 5 kişinin yeniden ağır ceza mahkemesinde yargılanacağı açıklandı.

Sözü yetmeyenler hakarete, siyaseti yetmeyenler kanunsuzluğa başvurur.



Ama bugün susanlar, milletimizin ferasetini unutuyorlar.



Sandık geldiğinde elbette demokrasi kazanacak.

Millet iradesi elbette bunların hesabını soracak... https://t.co/r95okHcc0Z — Meral Akşener (@meral_aksener) February 12, 2021

KILIÇDAROĞLU "BU DÜZEN, TÜM TÜRKİYE'Yİ VE DEMOKRASİMİZİ HEDEF ALMAKTADIR"

'a saldıran 5 kişinin tahliye edilmesine, "Suçun cezasız kaldığı, mafya artıklarının cesaretlendirildiği bu düzen, sadece siyasileri, STK’ları, evlatlarımızı değil, tüm Türkiye’yi ve demokrasimizi hedef almaktadır" diye tepki gösterdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Özdağ'a saldıran 5 kişinin tahliye edilmesine tepki göstererek yaptığı dayanışma çağrısına destek verdi.

Davutoğlu'nun açıklamasını paylaşayan Kılıçdaroğlu, "Suçun cezasız kaldığı, mafya artıklarının cesaretlendirildiği bu düzen, sadece siyasileri, STK’ları, evlatlarımızı değil, tüm Türkiye’yi ve demokrasimizi hedef almaktadır. Bedeli ne olursa olsun, bu ülkeye demokrasi gelecek ve hiçbir suç cezasız kalmayacak" dedi.

Tahliye kararını Davutoğlu, sosyal medya hesabından şu sözlerle eleştirerek dayanışma çağrısında bulundu:

"Tuz koktu, tuz! Selçuk Özdağ’ı sokak ortasında öldürmeye teşebbüs eden 5 zanlı bir cuma gecesi sessiz sedasız serbest bırakıldı! Bu sadece partimize değil demokrasimize saldırıdır! Başta siyasi partiler ve STK'lar olmak üzere milletimizi dayanışma içinde olmaya davet ediyorum."

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