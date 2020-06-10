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Sema Silkin'den Külliye'nin dijital konserlerine sert tepki

Ses ve sahne emekçileri 3 aydır sefalet içinde yaşam kavgası verirken, tuzu kuru ünlü sanatçılara Cumhurbaşkanlığı'nın dijital konser kıyağına tepkiler yükseliyor.

10 Haziran 2020 Çarşamba 20:30
Sema Silkin'den Külliye'nin dijital konserlerine sert tepki

Sema Silkin'den Külliye'nin dijital konserlerine sert tepki


Koronvirüs salgınından en çok etkilenen kesim olarak öne çıkan ses ve sahne sanatçıları yerel yönetimlerin gıda paketleriyle hayata tutunmaya çalışırken, Cumhurbaşkanlığı, mal varlığıyla ünlü zengin şarkıcılara dijital konser verdirdi. Vatandaşa IBAN numarası vererek "Biz bize beteriz" kampanyası düzenleyen AK Parti yönetiminin dijital konserler için ne kadar telif ödediği henüz net olarak bilinmiyor, ancak 30 milyon liralık bir ödeneğin şimdiden tüketildiği ifade ediliyor. 

GELECEK PARTİ'SİNDEN TEPKİ GELDİ

Cumhurbaşkanlığının dijital konserlerine Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin’den tepki: Sanat emekçileri can çekişirken her yerde bulunabilen şarkıları boş salonlara söyletmek neden?


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca organize edilen “İstanbul Yeditepe Konserleri” kapsamında YouTube üzerinden yayımlanmak üzere bir dizi konser tertip ettiğini duyurmuştu. Duyurunun ardından kamuoyunda bazı iddialar gündeme gelmiş, yaklaşık 60 ismin yer alacağı ve 30 milyon TL harcandığı iddia edilen konserler sosyal medyada büyük tepki görmüştü. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı‘ndan henüz bir açıklama gelmezken ilki dün yayımlanan konserler beklenen ilginin çok uzağında kaldı.


Dün gece ilk olarak Ajda Pekkan konseriyle startı verilen etkinlik, YouTube’da anlık olarak 350 izleyiciyi geçmezken, konserlerin maliyetinin 30 Milyon TL’yi bulduğu iddiasının sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından merak uyandırmasıyla saat 02:00 sularında 7 bin izleyiciye erişti.

İstanbul Yeditepe Konserleri‘nin ilk 10 gününde Pekkan’ın ardından sırasıyla Sibel Can, Demet Akalın, Alişan, Funda Arar, Hakan Peker, Işın Karaca, Coşkun Sabah, Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam, Serdar Ortaç, Sinan Akçıl, Muazzez Ersoy, Zekai Tunca, Özhan Eren, Orhan Hakalmaz, Ceyhun Çelikten, Ebru Yaşar ve Bülent Serttaş sahne alacak.

Konserlerine bedeline ilişkin iddiaların gündeme gelmesinin ardından Gelecek Partisi Kültür ve Sanat Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün, Medya Notu’na açıklamalarda bulundu.

Ciddiye almamıştım ama şaşkınım

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün, dijital konserlerin bedeliyle alakalı olarak gündeme gelen iddialarla ilgili şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yapıldığı belirtilen olan online kayıtlı konserlerin maliyetleriyle ilgili iddia edilen rakamları bütün dünyada ve ülkemizde pandeminin yarattığı mali krizin yaşandığı bir ortamda böyle bir düşüncesizliğin yapılabileceğine ihtimal veremediğim için ciddiye almamıştım. Ancak 2 günlük süreçte konuyla ilgili yetkili ağızlardan da sanatçılardan da bir yalanlama gelmediği için şaşkınım.”

Anlamsızlığı ortaya çıktı

Böyle günlerde, internet dediğimiz dünyada herkesin dinlemek istediği sanatçıyı istediği gibi dinleme imkanı bulduğu bir ortamda, eski konser kayıtları da varken yeni konser kaydı yapılmasının bir anlamı olmadığı, talep görmemesinden de belli oldu zaten.

Hükumet, ülkenin gerçekleriyle bağını koparmış

Kültür sanat camiasının emekçileri üç aydır çok zor günlerden geçiyor, ayakta kalma mücadelesi veriyor. Bugün Türkiye’de sanat adına yapılacak her işte, her organizasyonda, her konuşmada öncelikli sorunumuz budur. Sanat dünyası devletten mütevazi de olsa bir destek beklerken, İletişim Başkanlığınca yapılan online konserlerde zikredilen paraların popüler sanatçılara aktarılması hükumetin ülkenin gerçekleriyle olan bağının koptuğunu gösteriyor.

Vatandaş ile IBAN paylaşırken…

Kovid-19 sürecinde ülkenin içinde bulunduğu ekonomik dar boğazda, işsizliğin tavan yaptığı bir ortamda vatandaş ile IBAN paylaşırken ülkenin kaynaklarını keyfi bir şekilde dağıtmanız millete karşı bakışınızı da ortaya koyması açısından son derece güzel bir örnek teşkil etti.

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