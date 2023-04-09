

Sema Silkin Ün Denizli'den CHP listesinden aday oldu



CHP Milletvekili Adaylarını Yüksek Seçim Kurulu'na vermesinin ardından kesin adaylar arasında çok sayıda önemli isimle birlikte renkli adaylar da var. Bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın özel kalemi olarak görev yapan Sema Silkin Ün, CHP listesinden Denizli'de 3. sıradan aday oldu.

Gazeteci yazar'ün eşiçiftinin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı.

Sema Silkin Ün, seçim çalışmalarını Denizli'de devam etme kararı aldı.

CHP listesi içinde, Gelecek Partisi'nden Mustafa Nedim Yamalı İstanbul, Selim Temurci, İsa Mesih Şahin, Doğan Demir, Serap Yapıcı Özbudun, Mustafa Bilici gibi isimler de bulunuyor.

