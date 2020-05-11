Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Seyahat yasağı kalkan illerde hareketlilik başladı

Seyahat kısıtlaması, bugünkü kabine toplantısında 9 büyükşehir için daha kaldırıldı. İşte seyahat kısıtlaması kalkan ve devam eden iller...

11 Mayıs 2020 Pazartesi 21:28
Seyahat yasağı kalkan illerde hareketlilik başladı


Seyahat yasağı kalkan illerde hareketlilik başladı



Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında, koronavirüs tedbirlerinin ardından normalleşme sürecine ilişkin yeni kararlar açıklandı. Bu normalleşme kararları arasında seyahat kısıtlaması da yer alıyor. 
Seyahat yasağı hangi şehirlerde kalktı? soruları 24 şehirde uygulaması devam eden seyahat kısıtlamasından etkilenen vatandaşların gündeminde. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından 7 büyükşehir için seyahat kısıtlaması kalkmıştı. Bugünkü kabine toplantısında alınan kararlarla birlikte 9 büyükşehir için daha seyahat kısıtlamasının kaldırılmasına karar verildi. İşte seyahat kısıtlaması kalkan ve devam eden iller...

SEYAHAT KISITLAMASI KALKAN ŞEHİRLER

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınan kararlara göre, 24 ilde uygulanan şehirlerarası giriş/çıkış kısıtlamasında da değişikliğe gidildi. Buna göre, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ bu uygulamanın dışında bırakılırken, geri kalan diğer illerde uygulama devam edecek.

Ayrıca seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı toplam 16 büyükşehirde 16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerindeki 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.

SEYAHAT YASAĞI DEVAM EDEN ŞEHİRLER HANGİLERİ?

24 büyük il arasında bulunan 9 ilde seyahat kısıtlaması kalktıktan sonra, kısıtlamanın devam ettiği iller şöyle; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ile Zonguldak.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru linkine tıklayarak devam edin. Buradaki formu eksiksiz doldurun. Başvurunuz Seyahat İzin Kurulu'na iletilecek ve Kurul tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Seyahat İzin Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuru sahiplerine "Başvurunuz kabul edilmiştir" veya "Başvurunuz ret edilmiştir" şeklinde SMS üzerinden bilgilendirme yapılacaktır.

Başvurusu kabul edilen yolcular, otogarlarda oluşturulan başvuru masalarından T.C. Kimlik Numarası ile doğrulamaları yapıldıktan sonra kabul edilecektir.

Yasak sona erdi, kurallara uymayanlara ceza yağdı
Yasak sona erdi, kurallara uymayanlara ceza yağdı
Endişeliyiz, ekonomide korona etkisi kadınları vurabilir
Endişeliyiz, ekonomide korona etkisi kadınları vurabilir
Sosyal mesafeyi unuttuk | Yasak bitti caddeler doldu taştı 
Sosyal mesafeyi unuttuk | Yasak bitti caddeler doldu taştı 
23 Nisan kutlamalarına Kadıköy Kaymakamlığı engel oldu
23 Nisan kutlamalarına Kadıköy Kaymakamlığı engel oldu
Son dakika haber | 31 ilde sokağa çıkma yasağı
Son dakika haber | 31 ilde sokağa çıkma yasağı
İşçi çıkarma yasaklandı, çıkarılanlara destek geliyor
İşçi çıkarma yasaklandı, çıkarılanlara destek geliyor
Korona ile mücadele son dakika | 65 yaş üstü olanlara sokak yasak
Korona ile mücadele son dakika | 65 yaş üstü olanlara sokak yasak
Mangal ve piknik yapılması yasaklandı
Mangal ve piknik yapılması yasaklandı
Anahtar Kelimeler:
Seyahat YasağıYasak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeniden Refah Partisi'nden kritik 'İstanbul Sözleşmesi' çağrısı:
Yeniden Refah Partisi'nden kritik 'İstanbul Sözleşmesi' çağrısı:
İBB meclisi, belediyenin kaynak ihtiyacını tırpanladı
İBB meclisi, belediyenin kaynak ihtiyacını tırpanladı
Sarıyer Belediyesi'nden normalleşme uyarısı
Sarıyer Belediyesi'nden normalleşme uyarısı
Askıda fatura | 8 saatte 19 bin fatura ödendi
Askıda fatura | 8 saatte 19 bin fatura ödendi
Kontrollü sosyal hayat başlıyor | 2021'den önce normale dönüş yok
Kontrollü sosyal hayat başlıyor | 2021'den önce normale dönüş yok
RadyoTrafik | Ölüme neden olan sürücüler trafikten men edilmeli
RadyoTrafik | Ölüme neden olan sürücüler trafikten men edilmeli
Ortaköylü'ler yeni dönemde rahat nefes alacak
Ortaköylü'ler yeni dönemde rahat nefes alacak
Şükrü Genç | Sizlerin sayesinde yaşamaya devam ediyoruz
Şükrü Genç | Sizlerin sayesinde yaşamaya devam ediyoruz
30 Nisan Koronavirüs Raporu | Bakan Koca umutlu konuştu
30 Nisan Koronavirüs Raporu | Bakan Koca umutlu konuştu
AHEF | Cezaevlerinden tahliye edilenlerle iletişim kurulamıyor
AHEF | Cezaevlerinden tahliye edilenlerle iletişim kurulamıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim