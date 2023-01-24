Sinan Ateş sorusu Bahçeli'yi çileden çıkardı



Ankara'nın göbeğinde, en sıkı korunan caddesinde silahlı saldırıda can veren Ülkü Ocakları eski genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti konusunda MHP yöneticilerinin sessizliği sürüyor. Kanlı saldırının üstünden 25 gün geçmesine rağmen, tetiği çeken zanlı yakalanamadı. 30 Aralık 2022 Çukurambar'da katledilen Sinan Ateş konusunda ilk kez kendisine soru yöneltilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kadın gazeteciye "Hadi işine bak" diyerek terslerken etrafını saran kalabalıktan kameraman ve diğer gazeteciler apar topar uzaklaştırıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisine "Sinan Ateş cinayetine" ilişkin soru soran gazeteciyi azarladı. MHP'li görevliler soruyu yönelten gazeteciyi adeta sürükleyerek uzaklaştırması sosyal medyada sert tepkilere neden oldu.

Partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısının çıkışında soruları yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisine Sinan Ateş sorusu soran gazeteciyi azarladı.



Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu'nun "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü adaylığına" ilişkin sorduğu soruya siz benim anlattıklarımı dinlememişsiniz yanıtı veren Bahçeli daha sonra Yazıcıoğlu'nun Sinan Ateş cinayetine ilişkin soracağı soruyu yarıda kesti.

Bahçeli mikrofonları itti ve Yazıcoğlu'na "Hadi işine bak, hadi işine bak" diyerek tepki gösterdi.