Sinan Ogan, Taksim'de Türk Seçmen aradı



Suriyeli ve Afganlı'ların yıllardır adeta işgal ettiği Taksim ve çevresinde seçim gezisine çıkan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Ogan "Kıyıda köşede kaldıysa Türk Seçmenlerimizi ziyarete geldim. Biz Türkiye'ye gelen turiste asla karşı değiliz. Biz kaçağa, göçeğe karşıyız" sözleri ile İstanbul'daki yabancı varlığının geldiği boyutu gözler önüne serdi.



Sinan Oğan'a ziyaret sırasında, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz eşlik etti.



'TURİSTE ASLA KARŞI DEĞİLİZ'

'YETER ARTIK DAHA FAZLA HARCAMAK İSTEMİYORUZ'

“Bizim önem verdiğimiz ve dikkat çekmek istediğimiz bir konu var. O da ülkemizdeki sığınmacı sorunu, kaçak sorunu. Dünyanın her yerinden insanlar, maalesef ülkemize çok rahat bir şekilde giriyorlar ve Türkiye'nin en önemli kültür miraslarından biri olan İstiklal Caddesi'nde volta atıyorlar. Vatandaşlarımızdan bununla ilgili çok sayıda şikayet alıyoruz. Bugün, burada eğer kalmışsa, Türk seçmenlerimizi ziyarete geldik. Biz Türkiye'ye gelen turiste asla karşı değiliz. Biz kaçağa, göçeğe karşıyız. Biz Türk milletinin kaynaklarını adeta sömüren ve Türk gençlerine ayırmamız gereken bütçeyi, Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı, Pakistanlı, Mozambikli gençlere ayrılmasına karşıyız. Biz diyoruz ki Türk'ten gelen Türk'e gitmeli" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ “Ata ittifakı bir dip dalga ile geliyor. Bu dip dalga Türk milletinin yeter artık. Biz 'bir tarafta HÜDA-PAR diğer tarafta HDP ve cemaatler arasında sıkışmak istemiyoruz' şeklindeki talebin sonucudur. 'Yeter artık 13 milyon sığınmacıya harcadığımız 151 milyar dolardan daha fazla harcamak istemiyoruz' demesinin sonucudur" diye konuştu.



