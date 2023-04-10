Sinan Ogan, Taksim'de Türk Seçmen aradı
Suriyeli ve Afganlı'ların yıllardır adeta işgal ettiği Taksim ve çevresinde seçim gezisine çıkan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Ogan "Kıyıda köşede kaldıysa Türk Seçmenlerimizi ziyarete geldim. Biz Türkiye'ye gelen turiste asla karşı değiliz. Biz kaçağa, göçeğe karşıyız" sözleri ile İstanbul'daki yabancı varlığının geldiği boyutu gözler önüne serdi.
Sinan Oğan'a ziyaret sırasında, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz eşlik etti.
'TURİSTE ASLA KARŞI DEĞİLİZ'
'YETER ARTIK DAHA FAZLA HARCAMAK İSTEMİYORUZ'
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ “Ata ittifakı bir dip dalga ile geliyor. Bu dip dalga Türk milletinin yeter artık. Biz 'bir tarafta HÜDA-PAR diğer tarafta HDP ve cemaatler arasında sıkışmak istemiyoruz' şeklindeki talebin sonucudur. 'Yeter artık 13 milyon sığınmacıya harcadığımız 151 milyar dolardan daha fazla harcamak istemiyoruz' demesinin sonucudur" diye konuştu.