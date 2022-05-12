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Siyasi yasaklar mahkeme karar ıli geri döndü | Canan Kaftancıoğlu'na hapis

İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay, mahkemenin verdiği hapis cezalarının bir bölümünü onayladı. CHP Genel Merkezi karara sert tepki gösterdi.

12 Mayıs 2022 Perşembe 18:22
Siyasi yasaklar mahkeme karar ıli geri döndü | Canan Kaftancıoğlu'na hapis

Canan Kaftancıoğlu kararı sonrası CHP'li isimlerden açıklama


Siyasi yasaklar 12 Eylül Askeri Darbesi ve 28 Şubat kararlarının ardından yeniden geriye döndü. Bu kez yargı kararı ile siyaset yasakları uygulanmaya başlandı. AKP'nin iktidar yürüyüşünde gündeminden düşürmediği 28 Şubat vesayeti, bu kez kendi adım adım getiriyor. İlk yasak CHP il başkanına getirildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kararın ardından partisinin vekillerine “İstanbul İl Başkanlığı’na gidin” talimatını Twitter’dan verdi

CHP'li milletvekilleri CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaların onanmasına ve getirilen siyasi yasak uygulamasına tepki gösterdi.

Yargıtay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında kararını açıkladı. Yargıtay'ın kararına göre, Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı ceza onanırken yargılandığı 2 dava ise düşürüldü. Kaftancıoğlu'nun cezası onanan 3 davada aldığı cezaların toplamının ise 4 yıl 11 ay olduğu belirtildi.


Kaftancıoğlu yaptığı ilk açıklamada, "Biz iktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar bu ülkede sadece Canan Kaftancıoğlu için değil, 84 milyon için hukuku ve hukukun üstünlüğünü sağlayıncaya kadar her şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Asla ve asla umudunuzu kaybetmeyin" dedi.

Açıklanan karardan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından partisinin bütün milletvekillerini İstanbul İl Başkanlığı'na çağırdı. Kılıçdaroğlu'nun da İstanbul'a doğru yola çıktığı öğrenildi. Yargıtay'ın kararının ardından CHP'li milletvekilleri Twitter'dan tepki gösterdi. Vekillerin mesajları şu şekilde:

CHP'Lİ İSİMLERDEN TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç: ''İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza ne hukuki ne de vicdanidir, tamamen siyasidir. Bu başta muhalifler olmak üzere halka gözdağı vermeye yönelik bir karardır. Ama şunu kimse unutmasın hiçbir CHP’li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek…''

Son Güncelleme: 12.05.2022 18:57
Anahtar Kelimeler:
ChpİstanbulCanan KaftancıoğluYargıtay
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