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Son anket | Cumhur İttifakı yaz sıcaklarında eridi

Bugün Seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz sorusunu yönelten ORC Araştırma Şirketi'nin anketinde Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP'nin oylarının büyük oranda gerilediği görüldü

23 Temmuz 2021 Cuma 17:18
Son anket | Cumhur İttifakı yaz sıcaklarında eridi

Son anket | Cumhur İttifakı yaz sıcaklarında eridi

Türkiye'de bugün seçim olsa hangi parti, hangi ittifak birinci olarak çıkar? Hangi parti baraj altında kalır? Sorunun cevabını ORC'nin yaptığı son anket veriyor. ORC anketinde Erdoğan'a iki kötü haber birden geliyor. 

ORC Araştırma şirketinin paylaştığı son anketten, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın partisi AKP ile Cumhur İttifakı'nda ortağı Devlet Bahçeli liderliğindeki MHP'yi üzecek sonuçlar çıktı.


ORC'nin yayımladığı araştırma sonuçlarına göre bu pazar seçim olsa AKP'nin oy oranı yüzde 33 seviyesinde kalırken AKP'nin ortağı MHP ise yüzde 10 barajını geçemiyor.

Bu pazar seçim olsa HDP yüzde 8,0 ile baraj altında kalırken Gelecek ve DEVA partilerinin de yükselişe geçemediği görülüyor.

Bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları şöyle: 

AKP: %33,4

CHP: %25,0 

İYİ Parti: %12,5

MHP: %9,8

HDP: %8,0

Gelecek Partisi: %2,9 

DEVA: %2,2
 

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