Son anket | Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geçti
Ekomonik kriz, 7 milyonu geçen mülteci sayısının getirdiği ağır yük, yurt sorunu, hayat pahalılığı AKP-MHP ortaklığını zorluyor. Son seçim anketinde Cumhur İttifakı ilk kez Millet ittifakı'nın gerisinde kaldı.
AKP VE MHP’NİN OYU DÜŞTÜ
AKP'nin ise temmuz ayında yüzde 36,1 olan oy oranı eylül ayında yüzde 32,7'ye indi. MHP’nin oy oranıysa yüzde 8,9'a düştü.
İYİ PARTİ'NİN OYLARINDA BÜYÜK ARTIŞ
HDP’NİN OY ORANI 11.7
Eylül ayında HDP’nin oy oranıysa yüzde 11,7 olarak tespit edildi. Temmuz ayında HDP’nin oy oranı yüzde 11,2 olmuştu.
Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi dahil “diğer partiler”in toplam oyu yüzde 0,5 artarak ile yüzde 2,6'ya yükseldi.
ERDOĞAN’IN KAZANMASINI ‘OLUMSUZ’ DEĞERLENDİRENLERİN ORANI YÜZDE 64
Cumhurbaşkanlığı seçimi göz önüne alındığında mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki seçimi kazanmasını “olumsuz” olarak değerlendirenlerin oranı yüzde 64 oldu.