

Son anketler, Cumhur İttifakı'nı çileden çıkarıyor

Anket şirketlerinin yaptığı son saha araştırmaları, 20 yıllık AKP iktidarının en dip noktasına ulaştığını gösteriyor. Araplara vatandaşlık verme yoluyla ithal seçmenlere ağırlık veren AKP yönetimi, Türk seçmenden umudunu keserken, anketler Cumhur İttifakı'nın yüzde 34.1'e kadar gerilediğini gösteriyor.

MAK Danışmanlık Araştırma, bir yıllık araştırmanın sonuçlarını karşılaştırdı. Ankete göre, geçen yıl sadece 0.3 puan önde olan Cumhur İttifakı, bir yıl sonra 17 puan geriye düştü. Hayat pahalılığı başta olmak üzere yurttaşın kronikleşen sorunları Cumhur İttifakı'nın oylarını eritti.

MAK Danışmanlık Araştırma, Haziran 2021 ili Haziran 2022 arasında yaptığı 12 ayrı araştırmanın sonuçlarını karşılaştırdı. Anketlerin karşılaştırması Cumhur İttifakı'ndaki kan kaybını gözler önüne serdi.

DÜZENLİ DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Haziran 2021 anketinde Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 42,7 olurken, sonraki aylarda ittifakın oy oranı dikkati çeken bir şekilde düştü.

Anketlerde Cumhur İttifakı'nın 1 yıllık oy oranı şöyle oldu:

Haziran 2021: Yüzde 42,7

Ağustos 2021: Yüzde 41,6

Eylül 2021: Yüzde 41,5

Ekim 2021: Yüzde 40

Kasım 2021: Yüzde 39,4

Aralık: Yüzde 40,1

Ocak 2022: Yüzde 39,1

Şubat 2022: Yüzde 37,6

Mart 2022: Yüzde 37,5

Nisan 2022: Yüzde 36,4

Mayıs 2022: Yüzde 34,9





MİLLET İTTİFAKI YÜKSELİYOR

Haziran 2022: Yüzde 34,1

Millet İttifakı'nın oy oranları ise şöyle oldu:

Haziran 2021: Yüzde 42,4

Ağustos 2021: Yüzde 44,5

Eylül 2021: Yüzde 45,3

Ekim 2021: Yüzde 44,9

Kasım 2021: Yüzde 46

Aralık: Yüzde 45,5

Ocak 2022: Yüzde 46,8

Şubat 2022: Yüzde 47,6

Mart 2022: Yüzde 48,5

Nisan 2022: Yüzde 49,5

Mayıs 2022: Yüzde 50,2

Haziran 2022: Yüzde 51,3

"OY TRANSFERİ MİLLET İTTİFAKI'NA DOĞRU"

Sözcü'den Veli Toprak'a konuşan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son bir yıl içinde Cumhur İttifakı'nın bileşenleri AKP ve MHP'de hemen her ay düzenli bir oy düşüşü yaşanırken, Millet İttifakı'nın bileşenlerinde de sistematik oy artışı dikkat çekiyor. Zira; seçmen davranışı incelendiğinde ittifaklar arası geçirgenliğin yüksek olduğu bir dönemdeyiz.

AKP ve MHP tabanında özellikle İYİ Parti'ye ciddi oy akışı yanında AKP'den DEVA, Gelecek, BTP, Zafer Partisi'ne de oy geçirgenliği çok yüksek.

Millet İttifakı'nın havuzuna su taşıyan kanallar açık, Cumhur İttifakı'nın girişi kapalı. Geçmişte AKP'den MHP'ye olan oy geçirgenliği bitmiş durumda. Oy transferi Millet İttifakı'na doğru."