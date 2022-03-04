SON DAKİKA | Tarım Bakanı Pakdemirli istifa etti

Tarım Bakanı Pakdemirli istifa etti

Geride küle dönmüş ormanlar, ekilmeye hasret kalmış tarlalar, küçükbaş hayvan üretimi bitirilmiş, ithal buğdaya bağımlı hale getirilmiş bir ülke bırakan Bekir Pakdemirli dönemi bitti



Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebinde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişçi atandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de duyrulan görev değişimi, ilk olarak orman yangınları sırasında THK uçaklarının servis dışı bırakılmasında izlenen yöntem gösterilmişti.

Göreve geldiği günden itibaren Sosyal Medya ve PR tanıtımlarına verdiği büyük önemle dikkat çeken, Türkiye'nin tarım alanlarının büyük bölümünü adeta perişan eden, zeytinlikler madenciliğe açılırken susmayı tercih eden, tarlalar topluk konut alanlarına çevrilirken başını kuma gömen bir dönemin Tarım Bakanı gece yarısı tarih oldu. Türk çiftçisinin milli gelirden alacağı payın yıllardır ödenmemesine itiraz etmeyen, daha çok şaibeli ihalelere sık adı karışan Tarımın Türkiye'de neredeyse yok olacak düzeye gelmesinin sorumlusu olarak gösterilen ve muhalefetin yanı sıra tarımla meşgul olan yurttaş, köylü, girişimcinin de tepkisini çeken Bekir Pakdemirli, bu gece sürpriz bir şekilde görevinden affını istedi.

Pakdemirli'nin Bakanlık'tan affını istemesi ve af talebinin kabülü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bekir Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişçi atandı.