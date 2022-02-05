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Son seçim anketi | AKP tarihinin en düşük oy oranı 

Avrasya Araştırma şirketi tarafından düzenlenen Ocak Ayı anketinde, AK Parti, tarihinin en düşük oy oranını gördü. CHP, AKP'nin ilk kez tek başına önüne geçti.

05 Şubat 2022 Cumartesi 20:15
Son seçim anketi | AKP tarihinin en düşük oy oranı 

Son seçim anketi | AKP tarihinin en düşük oy oranı 



Zamlı faturalar, siyasi iklimin gerginleşmesi, insan hakları ve demokrasi sorunlarının zirve yaptığı bir dönemde Cumhur ittifakı, Millet ittifakının gerisinde kalırken, 20 yıllık AK Parti liderliğini de CHP'ye kaptırdı.

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, ocak ayında yapılan son anket sonuçlarını yayımladı. Özkiraz, ''AKP tarihinin en düşük oy oranıyla ikinci parti" dedi.

Avrasya Araştırma, 26 kentte bin 860 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği anket sonuçlarını yayımladı.

Anket sonuçlarına göre, AKP ve MHP'nin oy oranındaki düşüş dikkat çekerken sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özkiraz, ''Öyle görünüyor ki Erdoğan ve AKP'yi elektrik faturaları fena halde çarpmış. AKP tarihinin en düşük oy oranıyla ikinci parti" ifadelerini kullandı.

Özkiraz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı anket sonuçları şöyle:

Sorulan sorular ve yanıtların oransal dağılımı şu şekilde:

Erken seçim olması durumunda hangi partiye oy verirsiniz?

CHP: Yüzde 25.1

AKP: Yüzde 23.3

Kararsızlar: Yüzde 11.5

HDP: Yüzde 11.4

İYİ Parti: Yüzde 11

MHP: Yüzde 5.3

DEVA Partisi: Yüzde 5.2

Gelecek Partisi: Yüzde 1.6

Saadet Partisi: Yüzde 1.5

Memleket Partisi: Yüzde 0.9

Demokrat Parti: Yüzde 0.9

TİP: Yüzde 0.9

BTP: Yüzde 0.7

Diğer: Yüzde 0.7 

Kararsızlar dağıtılınca partilerin aldığı oy oranları ise şöyle oldu:

CHP: Yüzde 28.4

AKP: Yüzde 26.3

HDP: Yüzde 12.9

İYİ Parti: Yüzde 12.4

MHP: Yüzde 6

DEVA Partisi: Yüzde 5.9

Gelecek Partisi: Yüzde 1.8

Saadet Partisi: Yüzde 1.7

Memleket Partisi: Yüzde 1.1

Demokrat Parti: Yüzde 1.1

TİP: Yüzde 0.8

BTP: Yüzde 0.8

Diğer: Yüzde 0.8

Yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin çatı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu aday gösterilirse hangi adaya oy verirsiniz?

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 45,3

Recep Tayyip Erdoğan: 30,6

Yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin çatı adayı olarak Ekrem İmamoğlu aday gösterilirse hangi adaya oy verirsiniz?

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 48,6

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 31,1


Yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin çatı adayı olarak Mansur Yavaş aday gösterilirse hangi adaya oy verirsiniz?

Mansur Yavaş: Yüzde 46,4

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 29,8


Sizce Türkiye’nin en önemli problemleri nelerdir?

Ekonomi: Yüzde 61.3

Demokrasi: Yüzde 16.1

Adalet-Yargı: Yüzde 7.8

Eğitim, Sağlık, Güvenlik: Yüzde 6.7

Diğer: Yüzde 4.1

Kürt Sorunu: Yüzde 4


Son bir yıl içerisinde alım gücü ne ölçüde değişti?

Alım gücümüz azaldı: Yüzde 66.9

Alım gücümüz değişmedi: Yüzde 28.9

Alım gücümüz arttı: Yüzde 4.2

Son Güncelleme: 05.02.2022 20:22
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AnketSon AnketSeçim Anketi
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