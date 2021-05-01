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Son seçim anketinde kim önde?

Metropoll araştırma şirketi tarafından yurt genelinde düzenlenen erken seçim anketinde Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki fark yüzde 1 altına düştü.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 18:58
Son seçim anketinde kim önde?

Son seçim anketinde kim önde?


Muhalefet partilerinin erken seçim uyarılarının ardından Türkiye genelinde yapılan anketlerde siyasi bloklar arasındaki fark iyice azaldı.

Son yapılan anket sonuçlarına göre, yurttaşların yüzde 39.4'ü tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanırken, Millet İttifakı'nı tercih edenlerin oranı yüzde 38.6 olarak belirlendi.

Erken seçim tartışmaları devam ederken anket şirketleri yapmış oldukları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşamaya devam ediyor. Son olarak Özer Sencar'ın sahibi olduğu Metropoll Araştırma, "Türkiye'nin Nabzı Nisan 2021" anketinin sonuçlarını yayımladı.

'Hangi ittifaka yakınsınız?' sorusu

Araştırmada Türkiye'nin gündeminde yer alan konular yurttaşlara soruldu. Bunlardan biri de "Hangi ittifaka daha yakınsınız? AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur ittifakı mı? CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı Millet ittifakı mı?" sorusu oldu. Bu soruya yanıt yüzde 38.6'lık kesim "Millet İttifakı'na yakınım" yanıtını verdi. "Cumhur İttifakına yakınım" diyenlerin oranı ise yüzde 42.8 olarak belirlendi.

'128 Milyar dolar nerede?' sorusu soruldu

Ankette yurttaşlara "Muhalefet partilerinin '128 milyar dolar nerede?' şeklindeki kampanyasını nasıl karşıladınız?" sorusu da yöneltildi. Soruya yanıt verenlerin yüzde 45.4'ü bu sorunun yöneltilmesini olumlu bulduğunu ifade etti. "Olumsuz" yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 26'da kaldı.

'Lebaleb' kongreye yurttaşların yüzde 79,1'i karşı

Ankette, "Pandemi döneminde siyasi partilerin kongre ve toplantılar yapmasını doğru buldunuz mu? sorusuna ise yüzde 79,1'le ezici bir çoğunluk "Hayır, doğru bulmadım" yanıtını verdi.

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