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Sosyal medyada telefon numarası düzenlemesi

Türkiye sosyal medya yasaklarını genişleten bir düzenleme hazırlığı içinde. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre whatsapp haberleşmesine bile engel gelebilir.

02 Temmuz 2020 Perşembe 18:10
Sosyal medyada telefon numarası düzenlemesi

Sosyal medyada telefon numarası düzenlemesi

 
Sosyal medya ve haberleşme özgürlüğüne kısıtlamalar getiren yeni düzenleme hazırlığı iddiası siyaset kulislerinde tartışmalara neden oluyor. Türkiye özellikle sosyal medya kullanıcılarının iletişim bilgilerinin Ankara'da bulundurulması zorunluluğunda ısrar ederken daha önce Facebook ve Twitter'a Türkiye'de sorumlu kişi bulundurması ve ofis açma şartını yeniden gündeme getireceği bildiriliyor. 
Yeni yapılacak düzenleme ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) istediği takdirde WhatsApp ve Telegram gibi sıklıkla kullanılan mesajlaşma uygulamalarını kapatabilecek. Ayıca son günlerin en popüler dizi ve film izleme platformu Netflix de kapatılabilecek.

Hükümetin hazırladığı taslakta bu konuyla ilgili madde şu şekilde yer alıyor:

Kurum (BTK) kamu yararı gereklerini göz önünde bulundurarak şebekeler üstü hizmet sunumuna ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaya, yetkilendirilmeksizin şebekeler üstü hizmet sunumunun engellenmesine ilişkin tedbirleri almaya, gerektiğinde işletmecilere Kurum düzenlemelerinde öngörülen tedbirlerin alınması için yükümlülük getirmeye yetkilidir.

FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE VE TWITTER OFİSE AÇMAK ZORUNDA

Hazırlanan taslak metinde dikkat çeken detaylarından biri de sosyal medya devlerinin ülkemizde ofis açma zorunluğu olacak. Facebook, Instagram, Youtube ve Twitter, Türkiye'de temsilci bulundurmuyordu. Yeni düzenleme ile bu mecraların temsilci bulundurması şart olacak. Eğer, bu şirketler yasa çıktıktan sonra 30 gün içerisinde bir temsilci bildirmezse önce sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliği yüzde 50 daraltılacak ve 30 gün süre daha tanınacak. Yine BTK’ya temsilci bildirmez o sosyal medya platformuna Türkiye’de girilemeyecek.

KULLANICI BİLGİLERİ TÜRKİYE’DE OLACAK

Çoğunluğu ABD merkezli olan sosyal medya şirketleri, kullanıcılara ait e-posta, telefon numara gibi bilgileri ABD’de tutuyor ve hükümetlerle bunları paylaşmıyorlar. AKP iktidarı üzerinde çalıştığı yasal düzenlemeyle bu bilgilere kolayca ulaşmanın önünü açmaya çalışıyor. Buna göre, sosyal ağ sağlayıcılarına, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırmakla yükümlü tutulacak.


 

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