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Soylu kapının önüne çıkmadı | Özdağ'ın yolculuğu yarıda kaldı

Çıktığı TV programında, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a hakaretler savuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine meydan okuyan muhalifini, kolluk güçlerini kullanarak durdurdu

06 Mayıs 2022 Cuma 14:20
Soylu kapının önüne çıkmadı | Özdağ'ın yolculuğu yarıda kaldı

Soylu kapının önüne çıkmadı | Özdağ Bakanlık yolculuğu yarıda kaldı


Devletin kolluk güçleri, İçişleri Bakanlığı'nın tüm imkanları, bugün Bakan Süleyman Soylu'ya meydan okuyan Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın tepkisini ört-bas etmekle geçti. Katıldığı TV programında ağır hakaretler savurarak Türk Siyasi Tarihi'ne en kötü örnek politikacı olarak geçen Soylu, kendine bağlı birimleri, Ankara'da Özdağ'ın tepkisini engellemek için kullandı. 

'BENİ KAPININ ÖNÜNDE BEKLE' DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı bir televizyon programında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a "Bu hayvandan aşağı bir adamdır" ifadelerini kullanarak hakaretler savurdu. 

Özdağ, Soylu'nun kendisiyle ilgili sarfettiği sözlerden sonra sosyal medya hesabından "Ben yarın, Zafer Partisi Genel Başkanı olmamın yanı sıra, Ümit Özdağ olarak tek başıma İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğim. Tek başıma ve silahsız. Süleyman, zerre kadar erkeklik onurun varsa beni kapının önünde bekle!" ifadelerini kullandı.

ANKARA'DA GERGİNLİK

Bugün saat 11'de İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen Özdağ, yetkililer tarafından engellendi. Özdağ, yaşanılan olaya ilişkin "Kapının önüne gel, polisler senin özel bodyguard'ın değil. Polislerin arkasına saklanma. Sen Cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin" diyerek tepki gösterdi.

Öte yandan, Soylu 'kapının' önüne gelmezken Özdağ, "Senden korkan senin gibi olsun. Sen Cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin. İkimizden biri ölene kadar bu iş devam edecek. Ya özür dileyeceksin, ya sonuna kadar devam eder" dedi.

CHP'DEN İLK YORUM: "MEMUR STATÜSÜNDE OLAN BİR KİŞİNİN..."

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Özdağ ve Soylu arasındaki gerginliğe ilişkin Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu.

Öztrak, "Süleyman Soylu'nun dün siyasi parti liderine söylediği laflar kabul edilebilir gibi değil. Sonuç itibarıyla Süleyman Soylu, seçilmemiş atanmış biri" ifadelerini kullandı. 

Atanmış biri olduğundan memur statüsünde olduğunu dile getiren Öztrak, "Memur statüsünde olan bir kişinin siyasi parti liderine sözleri kabul edilebilir gibi değil" dedi.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Öztrak şöyle devam etti:

"Soylu'nun bu söylediklerini şiddetle kınıyoruz. Atanmış bir bakanın böyle konuşmasını kabul etmiyoruz." 

Anahtar Kelimeler:
Ümit ÖzdağSüleyman SoyluZafer Partisi
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