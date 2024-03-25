Şükrü Genç | Oylarınızı sakın bölmeyin, biz kazanıyoruz

Konserde konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kalabalığa seslenerek, “ Sakın oylarınızı bölmeyin, biz kazanıyoruz” dedi. Koliva ve Köfn’ün birbirinden güzel şarklarıyla eğlenen Sarıyerliler oruçlarını da hep birlikte açtı.

Sarıyer Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında İstinye Mevlana Parkı’nda Gençlik Konseri düzenledi. Yüzlerce Sarıyerli gencin katıldığı konserde Karadeniz müziğinin sevilen seslerinden Koliva ve Türk Pop Müziği’nin ünlü grubu Köfn sahne aldı. Hep bir ağızdan çalan şarkılara eşlik eden kalabalık, konserin ardından kurulan iftar çadırında oruçlarını birlikte açtı. Konser öncesi alkışlar ve sloganlar eşliğinde sahneye çıkan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yazdığı mektubu okudu.

PARTİME DEĞİL, KİŞİSEL HIRSLARIYLA HAREKET EDENLERE KARŞIYIM

Konserde kürsüye çıkan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Sevgili gençler, yüreği hep genç kalanlar, Sarıyerliler, komşularım, dostlarım; huzuru ve mutluluğu korumak için, haksızlığa karşı direnmek gerekir. Sarıyer hem huzurun hem hoşgörünün hem de mutluluğun kenti ise altında birlikte direnmemizin ve mücadelemizin hikayesi vardır. Mahallelerimizi, evlerimizi yıktırmamak için sabah saat 5’te direndik. Evlendirme Dairesi ve Kültür Merkezimizi inşa ederken malzemelerimiz alınmak istendi direndik. Kazım Karabekir ve Kocataş’ta yaptığımız parkı korumak için direndik. Sadece Sarıyer için değil. Ülkemizin herhangi bir köşesinde yaşanan acılara destek vermek, ses olmak için mücadele ettik. Yanlış anlaşılmasın; partimin değil, partimin içine yuvalanmış, kişisel hırslarıyla hareket eden ve bu hırslarına Cumhuriyet Halk Partisi’ni, Sarıyer’i ve Sarıyerlileri alet etmiş kim varsa onların karşısındayım! Cumhuriyet Halk Partisi ve Sarıyer kimsenin kişisel beklentilerinin ve hırslarının kurbanı yapılmayacak, sözüm ona arkadaşlarının oyun alanı olmayacaktır!

KAZANIMLARIMIZI KORUMAK İÇİN ADAYIM

Dostlarım, koltuk sevdası için değil; Sarıyerimizi, komşularımı, sizleri mülkiyet sorununun çözümünde olduğu gibi dönüşümde de yalnız bırakmayacağım. Kimsenin bizi mahallelerimizden söküp atamaması için adayım. Doğru dönüşümle, depreme hazır bir Sarıyer için adayım. Sarıyerimizi ve kazanımlarımızı korumak için adayım. Çocuklarımız için daha fazla gündüz bakımevi kurmak için adayım. Gençlerimiz daha fazla gençlik eğitim merkezi, yurtlar ve Sarıyer Akademi kurmak için adayım. Daha fazla sayıda engelli yurttaşımı yaşama katmak için adayım. Kadınların kazanımlarını korumak için adayım. Huzuru, hoşgörüyü, birlik ve beraberliği sürdürmek için adayım. Gerçek Sarıyerli, belediye başkan aday adayı arkadaşlarım ile meclis üyesi aday adayı arkadaşlarım mağdur edildiği için adayım. Göz yaşlarıyla beni arayan, endişe duyan “Şimdi ne olacak başkanım” diyen Sarıyerlilerim için adayım. Sarıyer’in, başkalarından onay alarak yönetilmemesi için adayım. Sizlerle kuracağımız halk meclisiyle Sarıyer’i yönetmek için bağımsız adayım.”

İMAMOĞLU’NA AÇIK MEKTUP

Konuşmasının sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yazdığı mektubu okuyan Başkan Genç, “Sevgili Ekrem Başkan benim için demiş ki “Şükrü Genç benim ağabeyimdir ve hep öyle kalacaktır. Ancak kırılmış olsa da duygusal eylemlere girmesi doğru değildir." Sevgili Ekrem Başkan sen de benim kardeşimsin ancak beni duygulandıran şey on beş yıl boyunca emek verdiğim Sarıyerimin yanlış tercihlerle kaybedilmek istenilmesidir. Benim isyanım bunadır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bile Sarıyer'de süreci yönetemedik diyerek benim duygularıma tercüman olmuştur. Ne diyeyim, kardeşler hata yapabilir ama söz konusu kişisel menfaatler değil bir kentin geleceğiyse ağabeylerde masaya yumruğunu vurur gerekli uyarıyı yapar” diye konuştu.