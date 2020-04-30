Şükrü Genç | Sizlerin sayesinde yaşamaya devam ediyoruz
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Koronavirüs salgını ile mücadelede en ön cephede savaşan sağlık emekçilerine özellikle teşekkür eden Başkan Genç, mesajında şu ifadelere yer verdi;
Bildiğiniz üzere dünya olarak çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz şu günlerde bizler evde kalın çağrısı yaparken unutulmamalıdır ki yaşamı ayakta tutmaya çalışanlar var. Normal zamandaki emeklerinin üstüne emek koyarak birinci dakikadan itibaren bu mücadelede en ön safta duran kahramanlarımız var. Onlar kendi geleceklerini, ailelerini, çocuklarını düşünmeden hiç tanımadıkları insanlar için kendilerini riske atarak yarınların devamı için çaba sarf ediyor.
Tüm insanlığın Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarken bahsettiğim sevgili emekçi kardeşlerimi özellikle kutluyorum ve gözlerinden öpüyorum. Eğer bir bayram kutlaması yapılacaksa haydi gelin hakkımızı da onlara verelim. Çünkü onların sayesinde yaşama devam ediyoruz."