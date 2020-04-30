Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Şükrü Genç | Sizlerin sayesinde yaşamaya devam ediyoruz

Türkiye 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü karantina altında kutlamaya hazırlanırken, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç 1 Mayıs dolayısıyla mesaj yayınladı.

30 Nisan 2020 Perşembe 22:59
Şükrü Genç | Sizlerin sayesinde yaşamaya devam ediyoruz

Şükrü Genç | Sizlerin sayesinde yaşamaya devam ediyoruz


Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Koronavirüs salgını ile mücadelede en ön cephede savaşan sağlık emekçilerine özellikle teşekkür eden Başkan Genç, mesajında şu ifadelere yer verdi;

 "Sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın 1 Mayıs  Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. 1 Mayıs’ın ülkemiz için çok ayrı bir önemi var. Çünkü  emekçiler bugün için çok ağır bedeller ödedi. İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde bana göre  emekle bir hesaplaşma var. Bir tarafta dünyayı ve tabiatı korumaya çalışan bir emek, bir tarafta ise yok etmeye çalışanlar var. Çok basit gibi görünen bir virüs algısı yaşamı yerle bir etti. Bu günlerde yaşadıklarımızın  benzerlerinin  bir daha yaşanmaması için, insanlığın geleceği için emek olgusunu temel almak gerekiyor.

Bildiğiniz üzere dünya olarak çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz şu günlerde bizler evde kalın çağrısı yaparken unutulmamalıdır ki yaşamı ayakta tutmaya çalışanlar var. Normal zamandaki emeklerinin üstüne emek koyarak birinci dakikadan itibaren  bu mücadelede en ön safta duran kahramanlarımız var. Onlar kendi geleceklerini, ailelerini, çocuklarını düşünmeden hiç tanımadıkları insanlar için kendilerini riske atarak yarınların devamı için çaba sarf ediyor. 

Tüm insanlığın Emek ve Dayanışma Günü'nü  kutlarken  bahsettiğim sevgili emekçi kardeşlerimi özellikle kutluyorum ve gözlerinden öpüyorum. Eğer bir bayram kutlaması yapılacaksa haydi gelin hakkımızı da onlara verelim. Çünkü onların sayesinde yaşama devam ediyoruz."

Sarıyer Akademi Türkiye'ye açılıyor
Sarıyer Akademi Türkiye'ye açılıyor
Sarıyer Belediyesi'nden, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere destek 
Sarıyer Belediyesi'nden, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere destek 
SAGEM'li çocuklardan sağlıkçılara mektup var
SAGEM'li çocuklardan sağlıkçılara mektup var
Sarıyer Belediyesi psikolojik danışma hattı kurdu
Sarıyer Belediyesi psikolojik danışma hattı kurdu
Telefon dolandırıcılarının büyük vurgunu
Telefon dolandırıcılarının büyük vurgunu
Korona nikahları bahçeye taşıdı
Korona nikahları bahçeye taşıdı
Sarıyer'in sultanları finalde
Sarıyer'in sultanları finalde
Sarıyer'de zabıta fahiş denetimine çıktı
Sarıyer'de zabıta fahiş denetimine çıktı
Anahtar Kelimeler:
Sarıyer Belediyesi1 MayısŞükrü Genç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
30 Nisan Koronavirüs Raporu | Bakan Koca umutlu konuştu
30 Nisan Koronavirüs Raporu | Bakan Koca umutlu konuştu
AHEF | Cezaevlerinden tahliye edilenlerle iletişim kurulamıyor
AHEF | Cezaevlerinden tahliye edilenlerle iletişim kurulamıyor
Yeniden Refah Partisi | Bu Tekelci yapı ortadan kaldırılmalı
Yeniden Refah Partisi | Bu Tekelci yapı ortadan kaldırılmalı
Cuma günü yeniden evlere kapanıyoruz | Kimler sokağa çıkabilecek?
Cuma günü yeniden evlere kapanıyoruz | Kimler sokağa çıkabilecek?
Yeniden Refah Partisi'nden sert 'Ali Erbaş' tepkisi
Yeniden Refah Partisi'nden sert 'Ali Erbaş' tepkisi
Fatih Erbakan | 8 bin aile, 20 bin çocuk adalet bekliyor!
Fatih Erbakan | 8 bin aile, 20 bin çocuk adalet bekliyor!
4 gün sokağa çıkma yasağı geliyor | Koronavirüsle mücadele
4 gün sokağa çıkma yasağı geliyor | Koronavirüsle mücadele
Erbakan: Esnaf ve KOBİ'lere 100'er bin TL'lik faizsiz kredi verilmeli
Erbakan: Esnaf ve KOBİ'lere 100'er bin TL'lik faizsiz kredi verilmeli
Soylu istifa etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan geri çevirdi
Soylu istifa etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan geri çevirdi
AK Parti ve MHP sağlık çalışanlarına kendini böyle 'AF' ettirecek 
AK Parti ve MHP sağlık çalışanlarına kendini böyle 'AF' ettirecek 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim