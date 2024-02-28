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Süleyman Soylu CHP standında Murat Kurum'a oy istedi

Bakanlığı döneminde sayılar vererek İBB'de PKK'lı teröristlerin çalıştığını iddia eden, CHP'li yöneticilerin şehit cenazelerine alınmaması talimatını veren Süleyman Soylu CHP seçim standında ortaya çıktı

28 Şubat 2024 Çarşamba 11:32
Süleyman Soylu CHP standında Murat Kurum'a oy istedi






Süleyman Soylu CHP standında Murat Kurum'a oy istedi


Türkiye'nin kutuplaşmasını, toplumun ayrışmasını, İçişleri Bakanlığı döneminde yaptığı sert konuşmalarla adeta körükleyen İçişleri eski bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Bakanı Süleyman Soylu, seçim sürecini yumuşatan görüntüler veriyor. MHP'li yöneticiler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu seçim standından kovmaya yeltenirken, Süleyman Soylu CHP standını ziyaret ederek AKP içinde örnek bir adım attı. 

CHP’nin Eyüpsultan Kemerburgaz'daki seçim standını ziyaret etti. Soylu, yaptığı paylaşıma “Gülüştük, ‘Oyunuzu bize verin’ dediler. Ben de ‘Oyumuz boşa gitmesin, Muradımıza gitsin’ dedim. Siyasetin nazireleri vardır. Hoşgörüleri için sağ olsunlar” notunu düştü.


İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde muhalefet mensuplarına sık sık “terörist” benzetmesi yapıp, ağır ithamlarda bulunan, “Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; ‘CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin’ diye" açıklama yapan, bu açıklamasıyla çok sayıda şehit cenazesinde provokasyona yol açan AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’dan şaşırtan hamle geldi.

CHP’nin Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen’in seçim standına dün uğrayan eden Soylu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yüzlerin güldüğü fotoğraflara bir de not düşen Soylu, “Kemerburgaz’da CHP standını ziyaret ettik. Gülüştük, çünkü onlar oyumuza talip oldu. ‘Oyunuzu bize verin’ dediler. Ben de ‘Oyumuz boşa gitmesin, Muradımıza gitsin’ dedim. Siyasetin nazireleri vardır. Hoşgörüleri için sağ olsunlar” ifadelerini kullandı.
 

Son Güncelleme: 28.02.2024 12:34
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SoyluSüleyman Soylu
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