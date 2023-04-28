Süleyman Soylu kimlere darbeci demek istedi?

Sandığın güvenliğinden sorumlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 14 Mayıs seçimini 'darbe girişimi' olarak değerlendirmesi siyaset meydanında sert tepkilere neden oldu. Darbeyi kimlerin yapacağı, kimlerin darbeci olduğu muallakta kalırken, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın götürdüğünü hatırlatan yorumcular "İçişleri Bakanı istifa etmeli" değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir” şeklindeki sözlerine CHP ve İYİ Parti'den sert tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Soylu'nun bu sözleriyle seçim güvenliğini provoke ettiğine dikkat çekip derhal istifa çağrısı yaptı. İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu da "Seçimleri bile darbe ile özdeşleştiren bu aklın devlet yönetiminden mutlak surette uzaklaştırılması lazımdır" dedi.

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, dün İstanbul Fatih’te İlim ve Kültür Vakfı'nın etkinliğinde yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için "darbe girişimi" nitelemesinde bulunmaktan geri durmadı.



Soylu, “15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir. 14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs'ta her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek siyasi darbe girişimidir” ifadelerini kullandı. Soylu, bu akıl almaz sözlerini Twitter hesabından da paylaştı.

"BAKAN SOYLU, SEÇİM GÜVENLİĞİNİ PROVOKE EDİYOR"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Soylu’nun sözlerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Özkoç, "Soylu 14 Mayıs’taki demokratik seçimleri bir darbe seçimi olarak nitelendirmiş. Sandıkları koruması, ülkede huzuru ve güveni sağlaması gereken İçişleri Bakanlığı, ama bunu bizzat provoke eden İçişleri Bakanının ta kendisi! Görevini yerine getirmeyeceğini açıkça beyan ederek…” notuyla bir video yayınladı.

Özkoç, videoda şunları söyledi:

DERVİŞOĞLU: BİZLER DE ANLASAK

Özkoç, "İçişleri Bakanlığı’nda oturan zat Süleyman Soylu, 14 Mayıs’taki demokratik seçimleri, bir darbe seçimi olarak algılamış ve bunu kamuoyuyla paylaşmış. Yapmak istediği tam da şu; aslında sandık güvenliğini sağlaması gereken bakanlık, İçişleri Bakanlığı. Türkiye’de huzuru, güvenliği sağlaması gereken bakanlık, İçişleri Bakanlığı. Ama bizzat bunu provoke eden kişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Halkımız 14 Mayıs’ta demokratik bir seçim için sandık başına gidecek. Bunu daha şimdiden gölgelemeye çalışan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görevini yerine getirmeyeceğini beyan ederek bu seçimlere şaibe yaratması aslında kaygı vericidir. O yüzden bu bakanlık makamında şu andan itibaren kesinlikle oturmamalıdır ve derhal istifa etmelidir" diyerek Bakan Soylu'ya istifa çağrısı yaptı.Ü

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu da Soylu'nun sözleri üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Bir iktidarın seçimle değişmesini darbe sayan zihniyet, demokratik değişimin hangi yöntemle yapılacağını bir anlatsa da bizler de anlasak.

Seçimleri bile darbe ile özdeşleştiren bu aklın devlet yönetiminden mutlak surette uzaklaştırılması lazımdır.

Bu ifadeler gayrı meşru kafa ile hukuk devleti yönetmeye çalışanların hezeyanlarıdır.

Millet hak etmediği bu yönetim anlayışını 14 Mayıs’ta tarihe gömecektir.

Bunun öncülüğünü de İzmir yapacaktır."