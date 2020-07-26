Taha Ün gözaltında | Gelecek Parti Genel Merkez açılışında şok gelişme



AK Parti yönetimine muhalif isimlere yönelik yıldırma gözaltıları pazar günü de devam ediyor. Gelecek Partisi Genel Merkezi açılış törenlerine katılmak için İstanbul'dan Ankara'ya gelen Taha Ün, kaldığı otelde gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Taha Ün, bir süre sonra serbest bırakıldı.

Gazeteci Yazar Taha Ün'ün,Sabah yazarı Salih Tuna'nın şikayeti üzerine gözaltına alındığı öğrenildi.

Genelmerkez açılışımız için geldiğim Ankara’da kaldığım otelde şu an gözaltına alınıyorum bilginize. @SemaSilkin — Sağlam İrade (@tahaun) July 26, 2020



Sosyal medyada Pelikan yapılanmasına 'Pelikan Örgütü' dediği için daha önce İstanbul'da gözaltına alınan gazeteci yazar Taha Ün, bu kez Gelecek Partisi Genel Merkezi'nin açılış törenleri için geldiği Ankara'da gözaltına alındı.

arayan soran herkese teşekkürler. ifademizi verdik, çıktık ????‍♂️ pic.twitter.com/5cfurefrBS — Sağlam İrade (@tahaun) July 26, 2020

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Taha Ün sosyal medya hesabından “Genel merkez açılışımız için geldiğim Ankara’da kaldığım otelde şu an gözaltına alınıyorum bilginize” mesajını paylaştı.

Taha Ün, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve eşi Süheyb Öğüt’ün şikayeti üzerine ifade vermişti. Taha Ün’ün “Pelikan örgütü” şeklindeki sosyal medya paylaşımları suçlama konusu yapılmıştı.

DAVUT KAYACI NEDEN DAVACI OLDU?

Erdoğan'ın özel kalem müdürü Sema Silkin ile dünya evine giren Taha Ün'ün Beylerbeyi Sarayı'nda, Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın kıydığı nikahına şahit olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katılmıştı. Diğer şahitler ise Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) Başkanı Bülent Yıldırım olmuştu.

Medyanotu.com'da yer alan bilgilere göre Gelecek Partisi’nin iletişim faaliyetlerini yürüten Taha Ün, bugün Gelecek Partisi Genel Merkezi açılışı için bulunduğu Ankara’da ifadeye çağrılmıştı. Savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan Taha Ün, sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu.

Davut Kayacı kim?

Sabah Gazetesi yazarı olan ve Salih Tuna ismiyle bilinen Davut Kayacı, Taha Ün’ün kendisine ‘Pelikan Çetesi’nin ruhani lideri’ dediği için şikayetçi olmuş, bunun üzerine Ün ise ifadeye çağrılmıştı. Ün, savcılıktaki ifadesinin ardından kişisel Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

10 yıldır adresim aynı

Ün, yaptığı açıklamada polislerin kendisine ulaşamadığını belirterek “Bunun nasıl olduğunu çok anlayamadım. 10 yıldır aynı evde ikamet ediyorum.” derken, daha 20 gün önce Pelikancıların şikayeti üzerine Üsküdar Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde ifade verdiğini sözlerini ekledi.

Otele yerleştikten kısa bir süre sonra kapısının çalınarak Çankaya Emniyet Müdürlüğü’nden polislerin gelerek arandığını ilettiğini belirten Ün, polislerin son derece nazik davrandığını ifade etti.

Sindirme çabası

Taha Ün, sözlerini şöyle sürdürdü: “Polisleri tenzih ederek söylüyorum bu Pelikancıların bir sindirme ve yıldırma çabası var. Biz bunlardan asla geri adım atacak insanlar değiliz. Bedeli ne olursa olsun… Geçmişte FETÖ’cülerle nasıl mücadele ettiysek şimdi de bunlarla aynı şekilde mücadele etmeye gayret edeceğiz. İfademi de bu çerçevede verdim. Davut Kayacı ile alakalı yaptığım açıklamaların arkasındayım.”