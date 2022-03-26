Tarikat yurdunda dayak görüntülerine engelleme
CHP'li vekil Yıldırım Kaya'nın tarikat yurdunda şiddet gören çocukların görüntülerine yer verdiği paylaşımı, Twitter tarafından "Twitter Kuralları'nı ihlal etti" gerekçesiyle engellendi.
Kaya'nın Twitter hesabına girildiğinde paylaşımda "Bu tweet, Twitter Kuralları'nı ihlal etti" yazısı yer alıyor.
KAYA: TWEET ATAMIYORUM
HalkTV'de İnan Demirel'in sunduğu "Asıl Mesele programına" katılan Yıldırım Kaya, Twitter'dan kendisine herhangi bir açıklama yapılmadığını söyledi.
Engellemenin cemaatin yoğun şikayeti ile gerçekleştirildiğini belirten Kaya, "Değerli dostlar, Twitter tarafından İstanbul Esenler'de Süleymancıların yurdunda çocuklara dayak atan kişi ile ilgili olarak bakanları uyaran tweetimden dolayı engel kondu. Şimdi tweet atamıyorum" dedi.