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Tarlalarına el konulan köylüler Erdoğan'ın peşinde

Mera ve tarlalarına el konulan köylüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı yerlere gitme kararı aldı

25 Ocak 2023 Çarşamba 10:59
Tarlalarına el konulan köylüler Erdoğan'ın peşinde

Tarlalarına el konulan köylüler Erdoğan'ın peşinde


Mahalli İdareler Kanunu'nda yapılan değişiklikle bir gecede binlerce kasaba ve köyü mahalleye çeviren, kasaba ve köylere ait taşınmazları büyükşehir belediyeleri ile ilçelere devreden AKP, ortaya çıkan kaosa çözüm bulamadı. AKP’li Karacabey Belediyesi’ne devredilen arazileri için 8 yıldır mücadele eden yurttaşlar, “Cumhurbaşkanının peşinde koşmaya devam edeceğiz. Davalarımız devam ederken İstanbul ve Ankara’ya gideceğiz" dedi.


Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Hürriyet köyünde 201 haneye ait özel araziler 2014’te çıkarılan Büyükşehir Yasası’yla AKP’li Karacabey Belediyesi’ne devredildi. 8 yıldır arazilerini geri almak için mücadele eden köylüler, geçtiğimiz günlerde Bursa’yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da görüştü. Erdoğan, milletvekillerine “Kim bu belediye” diye sorduğunda da “Bizim belediye” yanıtını aldı. Ancak köylüler birkaç hafta sonraki Erdoğan’ın mitingine ise alınmadı. 


"ÖYKÜMÜZ ACIKLI"

Yaşadıkları süreci Cumhuriyet’e değerlendiren Hürriyet Köyü Gençlik ve Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Bayram Efe, “Cumhurbaşkanının peşinde koşmaya devam edeceğiz. Davalarımız devam ederken İstanbul ve Ankara’ya gideceğiz. Haklıyız ve öykümüz acıklı” dedi. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ın kendilerine eylemci dediğini belirten Efe, “20’ye yakın tarlamızı satan Özkan, bize iftira atmaya devam ediyor. Daha önce de Danışment köyü topraklarını satmaya kalktığı ve Karacabey’de 12 pavyon yaptırdığı gazetelerde çıkmıştı” diye konuştu. 

"UMRUNDA DEĞİL"

Özkan ayrıca, “Bir de Ankara’ya giderek cumhurbaşkanımızla görüşen kadın köylüler için, ‘Ankara’ya giden heyet köylü değilmiş’ demiş. Ankara’ya giden yaşlı teyzelerimiz ve diğer heyetteki kişilerin nüfus kütükleri Karacabey Hürriyet köyüdür. AKP’nin geleceği ve seçim Özkan’ın umrunda değil. Yarım kalmış çıkar ilişkilerimi devam ettiririm kimseyi de dinlemem, cebimi doldururum derdinde” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
TarlaMeraKÖYKasabaNilüfer
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