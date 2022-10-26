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TBMM, İYİ Parti'ye verilmesi gereken kontenjanı AKP'ye verdi

Muhalif kanallara yağdırdığı cezalar ve kapatma kararları ile Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun boş kontenjanı AKP'ye verildi

26 Ekim 2022 Çarşamba 17:14
TBMM, İYİ Parti'ye verilmesi gereken kontenjanı AKP'ye verdi

TBMM, İYİ Parti'ye verilmesi gereken kontenjanı AKP'ye verdi

Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifası ile TBMM'de vekil sayısı azalan AKP'nin RTÜK kontenjanı İYİ Parti yerine AKP'ye tahsis edildi.

TBMM Başkanlık Divanı, RTÜK'ün boş kontenjanı için kararı verdi. Kontenjan AKP'ye verildi.


Tartışmalı RTÜK kontenjanı için Taha Yücel'in istifa tarihi olan 1 Temmuz esas alındı. Kontenjanın 1 Temmuz'daki Meclis aritmetiğine göre yapılmasına karar verildi.

ÇELEBİ VE FAKIBABA KARARA ETKİ ETMEDİ

RTÜK kontenjanın boşalmasından bir gün önce Aykut Erdoğdu'nun CHP'den istifası hesapları yeniden değiştirmiş oldu. Buna göre kontenjan yine AKP'nin olacak.

Mehmet Ali Çelebi'nin, AKP'ye katılımı ile Ahmet Eşref Fakıbaba'nın AKP'den istifası, RTÜK kararına etki etmemiş oldu. Genel Kurul'da üye seçimin haftaya yapılması planlanıyor.

AKP kontenjanından RTÜK üyeliğine seçilen Taha Yücel, ASELSAN Genel Müdür Yardımcılığı'na atanması nedeniyle haziran ayında RTÜK üyeliğinden istifa etmişti.

TAŞÇI NE DEMİŞTİ?

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, Ahmet Eşref Fakıbaba'nın AKP'den ve milletvekilliğinden istifa etmesinin ardından boş olan RTÜK üyeliğinin İYİ Parti'ye geçmesi gerektiğini söylemişti.

RTÜK'TE DAĞILIM NASIL OLUYOR?

RTÜK üyeliklerindeki kontenjan sayısı partilerin Meclis’teki sandalye sayılarına göre dağıtılıyor. Bu dağıtım milletvekili seçimlerinde olduğu gibi D’Hondt sistemine göre yapılıyor. RTÜK, biri başkan, biri de başkanvekili olmak üzere toplam 9 üyeden oluşuyor. 

Mevcut üst kuruldaki isimler Ebubekir Şahin, Orhan Karadaş, Mehmet Daniş, ve Nurullah Öztürk AKP kontenjanından, Okan Konuralp ve İlhan Taşçı CHP kontenjanından, Deniz Güçer MHP kontenjanından Ali Ürküt de HDP kontenjanından seçilmişti.

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RtükTbmmRtük üyeliği
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