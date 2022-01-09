Tekmeci Yusuf'a piyango vurdu | Ticaret ateşesi yaptılar





Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın ardından ortaya çıkan utanç verici görüntülerin göbeğindeki isim Yusuf Yerkel, AKP tarafından ödüllendirildi. Dönemin Başbakanı Erdoğan'ı protesto eden işçilere saldıran ve tekme atan görüntülerle hafızalara kazınan Yusuf Yerkel'in, dil bilmemesi ve her hangi bir liyakata sahip olmamasına rağmen Almanya'nın Frankfurt kentine ticari ateşe olarak atandığı belirlendi.



Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 günü madende 301 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı iken ilçeyi ziyaret etmişti. Ziyaret sırasında Erdoğan'ın Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel, polislerin arasındaki bir protestocuyu tekmelerken görüntülenmişti.

MUHALEFETTEN TEPKİ YAĞMURU

Yusuf Yerkel’in, Ticaret Bakanlığı tarafından kısa süre önce Frankfurt Başkonsolosluğu'na Ticaret Ataşesi olarak atandığı ortaya çıktı.

Bu duruma birçok siyasetçi tepki gösterdi. Bazı tepkiler şöyle:

Elektriğe, akaryakıta, vergi ve harçlara fahiş zamlar yapılacak ki millete tekme atan saray danışmanlarının çarkları dönsün.

Avrolu mansıplarını alsın.

Saray yanaşmalarının, beslemelerinin dönen çarkına milletimiz çomağını pek güzel sokacak.

Erdoğan’ın telaşı da, korkusu da bu. pic.twitter.com/lM1dGS6VOT — Faik Öztrak (@faikoztrak) January 9, 2022

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak: Elektriğe, akaryakıta, vergi ve harçlara fahiş zamlar yapılacak ki millete tekme atan saray danışmanlarının çarkları dönsün. Avrolu mansıplarını alsın. Saray yanaşmalarının, beslemelerinin dönen çarkına milletimiz çomağını pek güzel sokacak. Erdoğan’ın telaşı da, korkusu da bu.

Soma maden işçisine tekme atarak hafızalarımıza kazınan, utanç abidesi Yusuf Yerkel'i Frankfurt'a "ticari ateşe!" atamak, tam da size yakışırdı! pic.twitter.com/wbnviazPI4 — Gülizar Biçer Karaca (@GulizarBicer) January 9, 2022

Soma maden işçisine tekme atarak hafızalarımıza kazınan, utanç abidesi Yusuf Yerkel'i Frankfurt'a "ticari ateşe!" atamak, tam da size yakışırdı!



CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel: 301 işçimizi kaybettiğimiz Soma maden faciası sonrası protestoda bulunan maden işçisini acımasızca tekmeleyen Yusuf Yerkel’i Frankfurt'a 'ticari ateşe' olarak atadılar. Nereye atanırsan atan, mükafatın ne olursa olsun gelecekte hep bu utanç verici kareyle hatırlanacaksın Yusuf!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Soma'da madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel, "ticari ateşe" olarak Frankfurt'a atandı. Masrafları da vergilerimizle karşılanacak. Egemen Bağış'ı Prag'a, Merve Kavakçı'yı Malezya'ya, Şaban Dişli'yi Lahey'e elçi yaptılar. Böyle yönetimin böyle elçileri olur! Malumun ilanı..

Soma'da madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel, "ticari ateşe" olarak Frankfurt'a atandı. Masrafları da vergilerimizle karşılanacak.



Egemen Bağış'ı Prag'a, Merve Kavakçı'yı Malezya'ya, Şaban Dişli'yi Lahey'e elçi yaptılar.



Böyle yönetimin böyle elçileri olur! Malumun ilanı.. pic.twitter.com/TXQClYHir5 — Veli Ağbaba (@veliagbaba) January 9, 2022

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: AKP döneminde millete söven ihale zengini, geber diyen müdür, döven ise ballı maaşlı koltuk sahibi oluyor! Son olarak madenci tekmeleyen Saray'ın adamı Yusuf Yerkel, Frankfurt’ta ticari ateşe oldu.

Soma’da yaşanan maden faciasının ardından bir madenci yakınını tekmeleyen müşavir Yusuf Yerkel’in Frankfurt Ticaret Ataşesi olarak tayin edildiği ortay açıktı. İnsan hakları savunucusu ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, konuyla ilgili paylaşımında, “Dış ticaret uzmanı olmayan bu kişi hangi nedenle bu makama atandı?” ifadelerini kullandı.

Soma faciasının hemen ertesinde, faciayı protesto eden madenci Erdal Kocabıyık’ı tekmeleyen dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın müşaviri Yusuf Yerkel, olaydan 4 yıl sonra özür dilemek zorunda kalmıştı.