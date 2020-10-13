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Terör örgütü elebaşı yeniden sahneye çıkarılıyor

Türk güvenlik güçleri terör örgütünün belini kırarken, hükümetin önümüzdeki günlerde Abdullah Öcalan'ı yeniden ekranlara çıkarabileceği iddia edildi.

13 Ekim 2020 Salı 17:32
Terör örgütü elebaşı yeniden sahneye çıkarılıyor


Terör örgütü elebaşı yeniden sahneye çıkarılıyor


Canını dişine takan güvenlik güçlerimiz terörist artıklarını sınırların ötesine atarken, hükümetin yeniden örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ı ekranlara çıkaracağı iddiası ortalığı karıştırdı.


Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili iddiası gündeme bomba gibi düştü. Perinçek, canlı yayında yaptığı açıklamada "Türk devleti kısa zaman sonra Abdullah Öcalan'ı televizyonlara çıkartacak 'Silahları bırakın, biz yanlış yaptık' dedirtecek" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk'te Kübra Par'ın programında teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili ortalığı karıştıracak iddialarda bulundu. Kobani olayları nedeniyle tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından Kars Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Ayhan Bilgen'in dünkü açıklamalarına da övgüler dizdi.

AYHAN BİLGEN İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

“Ayhan Bilgen’in bu tavrı çok cesur. Halk tarafından alkışlanacaktır" diyen Doğu Perinçek, "Bu tavır, çoğunlukta olan tavır. Bizim Kürtlerimiz içerisinde de alkışlanacaktır. Bu bir çığır açıyor. Şimdiye kadar seslendirilemedi korkulardan dolayı. Ayhan Bilgen’in çatır çatır ortaya koyması cesur bir adımdır” diye konuştu.

ÖCALAN YAKINDA TELEVİZYONA ÇIKARTILACAK

Vatan Partisi lideri Perinçek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ilgili iddiası ise olay oldu.

Perinçek, "Türk devleti kısa zaman sonra Abdullah Öcalan'ı çıkartacak "Silahları bırakın, biz yanlış yaptık" dedirtecek. Televizyonlara falan çıkartacak. Türk devleti çıkartacak, göreceksiniz. Şu an devletin, MİT'in elinde oyuncak durumunda. Onu kullanıyorlar" dedi.

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