TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan, grevdeki işçilere destek

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve beraberindeki TİP üyeleri, Kocaeli’de faaliyet yürüten Kartonsan fabrikasında yaklaşık 6 aydır süren toplu iş sözleşmesinden (TİS) sonuç çıkmamasına karşı grev kararı alan işçileri ve yine Kocaeli’nde TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle greve çıkan Bekaert işçilerini ziyaret etti.

Parti heyetiyle birlikte direnişteki işçilere dayanışma ziyaretinde bulunan Baş, “Eli açtığımız zaman parmaklar ayrı durur, bunların da istediği şey işçilerin dağınık durmasıdır, işçilerin yalnız kalmasıdır” dedi.

Kartonsan fabrikasında çalışan Türk-İş’e bağlı Selüloz-İş Sendikası üyesi yaklaşık 170 işçi, patronlarla yapılan TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasına karşı 22 Aralık’ta grev kararı almıştı. Fabrikanın önünde kurulan grev çadırını ziyaret eden Baş, burada açıklamalarda bulundu. İşçilere seslenen Baş, örgütlü mücadele vurgusu yaparken, “İşçi örgütlü olduğunda, işçi işçi kardeşiyle omuz omuza durduğunda, örgütlendiğinde er ya da geç hakkını mutlaka alıyor. Bunu göstermek hepimizin borcu” dedi.

‘TÜRKİYE’DE GREVİ UNUTTURMAK İSTEYEN BİR İKTİDAR VAR’

TİP Genel Başkanı ve beraberindeki parti heyeti, Kartonsan ziyaretinin ardından grevdeki DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş üyesi Bekaert işçilerini ziyaret etti.

Baş, ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarda Türkiye’deki milyonlarca emekçinin örgütlenmesinin AKP iktidarı ve patronlar tarafından engellenmek istendiğine dikkat çekerken, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da “erteleme” adı altında işçilerin başlattığı direnişi engellemek istediğini belirtti. Baş, “İşçi Anayasal hakkını kullanarak patronuyla karşı karşıya gelmiş, bundan sana ne?” dedi.

İktidarın son derece açık bir biçimde patronlardan yana yaklaşım sergilediğini söyleyen Erkan Baş, şunları kaydetti:

“Bekaert işçilerinin hakkını kullanması, tüm Türkiye’de işçi sınıfı mücadelesi açısından önemli bir kırılmayı engelledi. İktidarın hamlelerine karşı işçiler kararlı durduklarında, sadece patronla değil patronun arkasındaki iktidarla da karşı karşıya gelebileceklerini ve grevi gerçekleştirebileceklerini gösterdi.

Türkiye’de grevi unutturmak isteyen bir iktidar var. İşçi sendikalı olur, işçi grev yapar, işçi direnir ve hakkını alır. Dünyanın neresinde işçiler mücadele etmeden hak kazanmışlar ki? Biz ne hak kazandıysak hepsi bizim mücadelemizin bir ürünü. Bunun en önemli silahlarından bir tanesi gev ve sen grevi yasaklamaya kalkıyorsun.

Bugün de yılbaşı, yeni yıl derken direnen işçilerden umut alırız dedik. Gidelim direniş alanlarını gezelim, grev alanlarını gezelim… Gelmişken şunu da söyleyeyim umarım en kısa sürede bu mücadele hakkınızı almanızla sonuçlansın. Herkes evine, çocuğuna emeğinin karşılığını alarak geri dönsün. Şunu da söyleyelim: Burada son ana kadar örgütlü arkadaşların verdiği karar neyse Türkiye İşçi Partisi tüm gücüyle bu kararın arkasında duracak.”

BEKAERT İŞÇİSİ KAZANDI

Öte yandan Bekaert’taki grevin 18. gününde direniş sonuç verdi ve patronlarla yapılan görüşmede anlaşma sağlandı.

Anlaşmaya göre, işçiler maaşlarına yüzde 84,89 zam ve sosyal haklarına yüzde 100 zam aldı.