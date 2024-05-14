Torpilli atamalar sorusuna ATV muhabirine sert yanıt

Türkiye'de iktidar ile birlikte yerel yönetimleri neredeyse çeyrek asırdır, çocukları, gelinleri, damatları, yeğen ve diğer yakın akraba fertleri ile birlikte yöneten AKP yönetimine soru dahi soramayan ATV muhabirinin sorusu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den çok sert sözler.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ATV'nin 'tartışmalı atamalar' sorusuna, "Utanıp özür dileyeceğinize, yalanı haber yapıyorsunuz. Sen AKP'nin binlerce atamasına ne diyeceksin?" şeklinde cevap verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM grup toplantısının ardından koridorda ATV muhabirinin sorusunu yanıtladı.

"UTANIP ÖZÜR DİLEYECEĞİNİZE..."

Özel, ATV'nin ‘tartışmalı atamalar’ sorusuna "Utanıp özür dileyeceğinize, yalanı haber yapıyorsunuz. Sen AK Parti'nin binlerce atamasına ne diyeceksin?" diye yanıt verdi.



Özel'in açıklaması şöyle:

"ATV diyor ki 'Belediyedeki atamalar ne oldu?' Genelgenin baş takipçisi benim. CHP'de bir tane eş, dost, akraba ataması yoktur. AK Parti'nin belediyelerinde binlercesi yıllardır devam ediyor. ATV istiyorsa bunu araştırsın. ATV, asıl bunları haber yapsın. Yalanı haber yapıyorsunuz. AKP'nin Manisa milletvekillerinin danışmanları 10 yıldır Yunus Emre Belediyesi'nde danışman mı değil mi baksınlar. Bankamatik memuru mu değil mi baksınlar.

Bu gerçeği araştıramamışlar gidip kendi milletvekillerine baksınlar. CHP'de bir tane akraba ataması kalmadı. 6 yıldır o belediyede memuriyet yapanların kişisel haklarına leke sürenler özür dileyeceklerine hiç açıklama yapmıyorlar. CHP bembeyaz bir sayfa, bir tane nokta oldu mu kir gösterir. Şimdi ATV‘ye gidecek soracak Yunus Emre Belediyesi’nde hangi AK Parti milletvekilinin danışmanı on yıl maaş almış."



