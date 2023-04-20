TRT World yazarından utanmaz sözler

TRT beslemesi arap asıllı Tallha Abdulrazaq adlı şahsın Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na nefret dolu sözlerine tepkiler devam ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun "Evet ben Aleviyim" diyerek yayınladığı videonun ardından TRT World yazarı Tallha Abdulrazaq tarafından skandal paylaşım yapıldı. Abdulrazaq, paylaşımında Alevi kimliği üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "'Sultan Selim'in hatırası mezhebinizi iktidardan uzak tutsun" ifadelerini kullandı. Adı geçen şahsın daha önce terör örgütü İŞİD'e destek veren mesajlar attığı da ortaya çıktı.

TRT World'ün yazar kadrosunda da yer alan ve İngiltere'de Exeter Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan akademisyen Tallha Abdulrazaq, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı "Alevi" başlıklı videosuna skandal bir yorum yaptı. Bu arada üniversite yaptığı açıklamada kin ve nefret kusan şahsın okulla bir ilişiğinin kalmadığını duyurdu.



Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayan Abdulrazaq Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki Alevi katliamına göndermede bulunarak “Sultan Selim'in hatırası mezhebinizi iktidardan uzak tutsun” ifadesini kullandı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Abdulrazaq'ın paylaşımına tepki gösterdi ve nefret söylemi içeren paylaşımın kaldırılmasını istedi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam "Alevi" başlığı ile yeni bir video yayımladı.

"Ben Aleviyim" diyen Kılıçdaroğlu, iktidarlarında kimlik siyasetinin olmayacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:

"İlk oyunu verecek olan sevgili evlatlarım, ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancı ile yetişmiş samimi bir Müslüman'ım...

Allah'ın verdiği bir canım var, kul hakkı yemem. Harama el uzatmam. Atatürk'ün bize armağan ettiği bu güzel ülkede her şeyden uzak ve yoksul bir evde doğdum. Cumhuriyet'in bize verdiği fırsatlar sayesinde okudum, mesleğim oldu, ailemi kurdum. Kimliklerimiz bizi biz yapan varlığımızdır. Ve elbette onurla sahip çıkmamız gerekir, onları seçemeyiz. Onlarla doğarız, büyürüz ve yaşarız.

Ancak hayatta seçebileceğimiz çok önemli şeyler var. İyi bir insan olmayı, dürüst olmayı, ahlaklı olmayı, vicdanlı olmayı, erdemli ve adil olmayı seçebiliriz. Daha iyi bir yaşamı özgür ve zengin bir ülkede yaşamayı seçebiliriz. Ve bu seçimlerimiz hem bizi, hem içinde bulunduğumuz toplumu hızla değiştirebilir.

'ARTIK KİMLİKLERİ KONUŞMAYACAĞIZ'

Sevgili genç arkadaşım, ülke olarak önümüzde bir eşik var ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var. Unutma, tek bir oyla sen bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından, bataklığa dönüştürülen Orta Doğu'dan çekip çıkaracaksın, ait olduğu yere taşıyacaksın.

Artık kimlikleri konuşmayacağız, başarıları konuşacağız. Artık ayrışmaları ve farklılıkları konuşmayacağız. Ortaklıklarımızı ve ortak hayallerimizi konuşacağız. Bu değişim seferimize katılacak mısın? Bu değişimde benimle birlikte duracak mısın? Alevi olmaz diyen bu sisteme, doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur, diyecek misin?"