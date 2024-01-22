Turgut Altınok çakarlı araçlarla seçmenine hava attı
Ankara'da Mansur Yavaş, AKP'nin kalesi olarak görülen Keçiören'de ilk seçim bürosunu açarak yola çıkarken, AKP'nin adayı Turgut Altınok ise çakarlı araçlarla seçmenine hava atarak başladı.
Mansur Yavaş, Turgut Altınok'un başkanlığını yaptığı ilçede ilk seçim ofisini açarak gövde gösterisi yapmasının ardından, Turgut Altınok, yıllardır başkanlık yaptığı ilçede çakarlı araçlarla kendi seçmenine hava atmayı tercih etti.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, 20 Ocak’ta Polatlı ilçesine gitti ve düğün salonunda vatandaşlarla buluştu.
ŞOV GÖVDE GÖSTERİSİNE DÖNÜŞTÜ
Turgut Altınok'un gelişinin anons edildiği sırada konvoyda yer alan çok sayıda çakarlı araç sirenlerini de açarak ilçede dolaştı.
Trafik mevzuatına göre sadece emniyet sivil koruma araçları, halen TBMM üyesi olan aktif milletvekilleri çakar ve sirenleri kullanabiliyor.