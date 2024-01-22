Turgut Altınok çakarlı araçlarla seçmenine hava attı



Ankara'da Mansur Yavaş, AKP'nin kalesi olarak görülen Keçiören'de ilk seçim bürosunu açarak yola çıkarken, AKP'nin adayı Turgut Altınok ise çakarlı araçlarla seçmenine hava atarak başladı.



Mansur Yavaş, Turgut Altınok'un başkanlığını yaptığı ilçede ilk seçim ofisini açarak gövde gösterisi yapmasının ardından, Turgut Altınok, yıllardır başkanlık yaptığı ilçede çakarlı araçlarla kendi seçmenine hava atmayı tercih etti.

ŞOV GÖVDE GÖSTERİSİNE DÖNÜŞTÜ

(ABB) Adayı Turgut Altınok’un, Polatlı ilçesindeki gezisine katılan konvoyda yer alan araçların büyük çoğunluğunda çakar ve siren tertibatının bulunması dikkat çekti.'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, 20 Ocak’ta Polatlı ilçesine gitti ve düğün salonunda vatandaşlarla buluştu.

Turgut Altınok'un gelişinin anons edildiği sırada konvoyda yer alan çok sayıda çakarlı araç sirenlerini de açarak ilçede dolaştı.

Trafik mevzuatına göre sadece emniyet sivil koruma araçları, halen TBMM üyesi olan aktif milletvekilleri çakar ve sirenleri kullanabiliyor.