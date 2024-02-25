Turgut Altınok, kendi ilçesinde 60 bin kişiyi görmemiş

Seçim meydanlarında yaptığı konuşmalarda 'Biz de but vereceğiz' sözleriyle adeta görgüsüzlüğün zirvesine tırmanan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un, kendi ilçesinde 60 bin yoksul vatandaşı yıllardır 'Görmediği' ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP'nin adayı Altınok'un vaadine ilişkin, "3 yıldır yapıyorum ben bunu. Ankara'da değil de nerede yaşıyorsunuz?" dedi. Seçim meydanlarında yaptığı konuşmalarda sık sık skandal vaadleriyle tepkilere neden olan Turgut Altınok'un, kendi ilçesi Keçiören'de yıllardır yaşayan 60 bin yoksul vatandaşa, Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin son 3 yıldır yardım aldığı ortaya çıktı.

Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışı'nda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, rakibi Turgut Altınok’a yüklendi.

konuşmasında Keçiören Belediye Başkanlığı döneminde'un kendi partilisi olarak bilinen yüzlerce kişiyi işten çıkardığını belirterek şunları söyledi:

“Söz vermiştik seçimden önce kimseyi ayırmayacağız diye. Korkuttular, dediler ki 'işçileri atacak.' Bir tek kişi atmadık. Ama rakibimiz işe gelir gelmez, hem de kendi partilisi 600 kadar işçiyi işten attı.



Dediler ki 'sosyal yardımlar kesilecek.' Biraz önce projeler anlatılmış. 5 yıldır beni çakarlı araçlarla görmediniz, konvoy halinde görmediniz. 5 yıldır hiçbir yerde kendi fotoğrafımızı asmadık. Rakibim demiş ki '5 yıldır hiçbir yerde görmediğimiz fotoğraflar şimdi asılıyor.' Evet, seçim zamanı asıyoruz ama sizin gibi fotoğrafları sağa sol asıp Ankara halkının temiz parasını bunlara harcamadık.

Keçiören'de destek ihtiyacı olan 50 bin aile var. Keçiören Belediyesi bunu görmüyor. 5 bin kişi destek listesinde var. 50 bin kişiyi nasıl görmezsiniz, uzun süredir belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Biz bu destekleri yapmaya başladık, 10-15 gündür 'Ben size Başkent Kart vereceğim, içine para yükleyeceğim, istediğiniz yerde harcayacaksınız' diyor. 3 yıldır yapıyorum ben bunu. Ankara'da değil de nerede yaşıyorsunuz. Bugün adı değişmiş, Ankart yapacaklarmış."



