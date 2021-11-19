Türkiye Resmi Gazete'ye kilitlendi | Erişim neden kesildi

Resmi Gazete'ye erişim durdu

Türkiye gece yarısı yayınlanan Resmi Gazete'ye kilitlendi. Ekonomi yönetiminde değişiklik beklentisi içine giren yüz binlerce kişi aynı anda Resmi Gazete internet sitesine erişmeye çalıştı. 2 saatlik kesintinin ardından beklenen değişim çıkmadı. Resmi Gazete'deki erişim sıkıntısının nedeni konusunda ise bir açıklama yapılmadı. Kesinti sırasında sitedeki kod hataları vatandaşların gözünden kaçmadı.

Gece yarısı Resmi Gazete'nin internet sitesinde yaşanan erişim sorunu giderildi. İYİ Partili Durmuş Yılmaz’ın paylaşımı sonrası dikkatlerin kesildiği ve erişim sıkıntısı yaşanan Resmi Gazete yayımlandı. Gazetedeki atama kararlarında ‘kabine revizyonunun’ olmadığı görüldü. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer ise görevinden alındı.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI GÖREVDEN ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Türkiye Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Ahmet Altay Cengizer, bu görevlerinden alındı.

Cengizer, 7 Aralık 2019'da Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanmıştı.

UNESCO Türkiye Daimi Temsilciliği görevine ise Prof. Dr. Gülnur Aybet getirildi.

5 MÜFTÜ VE İŞ MÜFETTİŞLERİ DE ATANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 5 ile müftü ataması gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda açık bulunan iş müfettişliklerine de 128 atama yapıldı.

4 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATAMASI

Kararlara göre bazı üniversitelere de rektör atandı. Ege Üniversitesi’ne Prof. Dr. Necdet Budak, İstanbul Atlas Üniversitesi’ne Prof. Dr. Mustafa Küçük, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş, Uşak Üniversitesi’ne Prof. Dr Ekrem Savaş atandı.

GECE BOYU NELER YAŞANDI?



Merkez Bankası Eski Başkanı Durmuş Yılmaz'ın Twitter mesajının ardından gece yarısı Resmi Gazete'ye erişim sorunu yaşanıyor. Son 45 dakikadır Resmi Gazete internet sitesinde Bu siteye ulaşılamıyor veya Sayfada Çalışma Yapılmaktadır uyarısı yer alıyor. Bu arada Resmi Gazete'yi Google'da en çok Erzincan'da oturanlar aradı.

Ekonomi yönetimine Maliye ve Hazine eski Bakanı Berat Albayrak'ın yakın çevresinden atamaların yapılması beklenirken yüz binlerce kişi saat 24.00'dan itibaren Cumhurbaşkanlığı'nın bu konuda yayınlayacağı kararnameyi merak ediyor.

Sosyal medya kullanıcıları Resmi Gazete'nin internet sitesine giremeyince "çalışma yapıldığı gerekçesiyle erişime kapatıldı" yorumları yaptı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın "Gece 12'den sonra Resmi Gazete'yi takip edin" açıklaması ardından milyonların kilitlendiği Resmi Gazete'nin internet sitesi, çalışma nedeniyle erişime kapatıldı.

Gündüz huzur yok, gece huzur yok.

Yazık değil mi bu güzel ülkeye?

Günah değil mi bu cefakar millete?



Ama kimse üzülmesin. Asla pes etmek yok.

Bu günler elbette geçecek.



O sandık elbet gelecek, ve Türkiye İYİ olacak. pic.twitter.com/1wt3tV9rbu — Meral Akşener (@meral_aksener) November 19, 2021

Resmi Gazete'nin internet sitesine girmeye çalışanlar, "Sayfada çalışma yapılmaktadır" ibaresiyle karşılaştı.

Çalışmanın gece saat 24.00'te yapılması ise dikkat çekti.

Binlerce insan keyfi bir KHK ile "bu gece işten atılacak mıyım" diye resmi gazete beklerken "Bana ne" diyip uyursan, 3 yıl sonra, dolar 3 kuruş daha artacak mı diye ekran başında sabahlarsın



Hak, hukuk çignenirken uyumayacaktın Türkiye



Adalet yoksa ekmek yok.



İYİ GECELER... — Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) November 19, 2021

RESMİ GAZETEYİ EN ÇOK ERZİNCAN ARADI

Resmi Gazete'ye erişim sıkıntısı devam ederken, Google arama trendlerinde en çok aranan site oldu. Resmi Gazete'yi en çok Erzincanlı'lar aradı. Erzincan'ı Amasya, Sivas, Muş ve Ankara'da oturan vatandaşlar takip etti. Bu arada Google trendine giren erişim sorununa sosyal medyadan da tepkiler yükseliyor.