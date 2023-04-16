Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Türkleri yok sayan AKP'liden pahalı soğan yorumu

Daha önce yaptığı bir konuşmada 'Türk diye bir ırk yoktur' sözleriyle milyonlarca vatandaşın tepkisini çeken Yasin Aktay bu kez hayat pahalılığının simgesi haline gelen kuru soğan için Musa kavminden örnek vermesi yok artık dedirtti.

16 Nisan 2023 Pazar 21:58
Türkleri yok sayan AKP'liden pahalı soğan yorumu

Türkleri yok sayan AKP'liden pahalı soğan yorumu

Türk ozanlarının ocağı Bayburt'ta yaptığı bir konuşmada 'Türk diye bir ırk yoktur' diyecek kadar Türklüğü yok sayan, Türk ulusunu ideolojik dünyasında yok eden AKP'li Yasin Aktay bu kez hayat pahalılığının simgesi haline gelen kuru soğan konusunda sözleri ile gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Yeni Şafak Gazetesi yazarı Yasin Aktay, kuru soğanın kilosunun 30 liraya çıkmasını eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu’nu "soğan üzerine oynanan oyunu" ve soğanın tarihsel sembolizmini bilmemekle suçladı.

Kılıçdaroğlu’nun "algı için seçtiği sebzenin kuru soğan olmasının tesadüf olmadığını" öne süren Aktay, "Hz. Musa kavminin de Firavun’dan kurtulduktan sonra Hz. Musa’ya yapmadıkları kaprisi bırakmadığını, gökten Kudret helvası ve bıldırcın yağarken 'Yok mu başka bir şey, hani soğan, hani sarımsak, mercimek?' diye şikayet ettiklerini yazdı.

Yasin Aktay, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bu tür algılar için seçilen sebzenin kuru soğan olması tesadüf değil. Soğanın tarih boyunca her zaman güçlü bir sembolik gücü olmuştur. Bugün de soğan fakir insanın temel gıdasını temsil ediyor.

Bununla birlikte pahalı olabilmesi için işin içinde ciddi bir bit yeniğinin olması lazım, özel bir müdahale lazım. Soğanı bu tür zamanlarda siyasi malzeme yapanlar aslında bu ahlaksız müdahaledeki sirkatlerini de farkında olmadan itiraf etmiş olurlar.

Soğan sembolizmi aslında Ramazan dolayısıyla bugünlerde çokça okuduğumuz Kur’an-ı Kerim’de de karşımıza çıkıyor. Hani Firavun’un köleleştirdiği İsrailoğulları, zulüm ve baskı altındayken Hz. Musa onları uzun ve yorucu bir sürecin sonunda özgürlüklerine kavuşturuyor ya.

Uzun süre bir bakıma ekmek elden su gölden ve özgürce bir hayat yaşamaktayken bir süre sonra “Hep bunları mı yiyeceğiz? Yok mu başka bir şey, hani soğan, hani sarımsak, mercimek?” diye söylenmeye başlıyorlar.

Burada, Hz. Musa’nın liderliğinde kendilerine sağlanmış olan o özgürlük ortamında, üstelik en kaliteli, belki üst sınıf insanlara özgü yiyecekler karşısında soğan talep edilmesi yine tesadüf değildir. Soğan belli bir konfora alışıp onu rutin olarak yaşayanlara çoğu kez musallat olan bir geçmişe özlem, yani nostaljinin ifadesidir.

Yanlış anlaşılmasın. Soğan kesinlikle önemsiz bir konu değildir. İşte önemi tarihsel olarak taa Hz. Musa zamanlarına kadar giden bir sembolik anlama da sahip.

Ama soğanı öne sürenler tarih boyunca olduğu gibi her zaman aynı zamanda daha iyi olana karşı daha kötü olanı öne sürerler. Bu da soğan sembolizmini tamamlayan bir konudur."

Anahtar Kelimeler:
AktayYasin Aktay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu | 'Katile benzemiyorsun' demişti
Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu | 'Katile benzemiyorsun' demişti
#DeftereYazılanlar | İYİ Parti'den yeni video geldi
#DeftereYazılanlar | İYİ Parti'den yeni video geldi
Seçim 2023 | 60 milyon fazla oy pusulası basıldı
Seçim 2023 | 60 milyon fazla oy pusulası basıldı
AKFlix yayında | Türkler kendi yurdunda öksüz kaldı
AKFlix yayında | Türkler kendi yurdunda öksüz kaldı
HÜDA PAR'dan skandal seçim vaadleri
HÜDA PAR'dan skandal seçim vaadleri
Sinan Ogan, Taksim'de Türk Seçmen aradı
Sinan Ogan, Taksim'de Türk Seçmen aradı
'Ayakkabısını yalamamız lazım' dedi yine de aday olamadı
'Ayakkabısını yalamamız lazım' dedi yine de aday olamadı
Fuat Oktay Ankara'da krize neden oldu
Fuat Oktay Ankara'da krize neden oldu
Sema Silkin Ün Denizli'den CHP listesinden aday oldu
Sema Silkin Ün Denizli'den CHP listesinden aday oldu
CHP Milletvekili adayları tam liste
CHP Milletvekili adayları tam liste

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim