UKOME, İETT'yi batırmaya kararlı

Akaryakıta her hafta iki kez zam yapan iktidara tepki göstermekten aciz kalan AKP'li belediye başkanları, CHP'li İBB yönetiminin toplu ulaşım zam talebini geri çevirdi.

AKP'li Belediye Başkanları'nın kilitlediği İBB Meclisi'nin ardından, İBB'ye yatırım yaptırmamaya yeminli UKOME üyeleri, hükümetin akaryakıt zamlarına sesini çıkarmazken, İETT'nin yolcu taşıma ücretini artırmasını engelliyor. İETT'yi batırmaya kararlı görünen aynı üyeler, kuruma kaynak artırımı ile belediyenin kredi almasını da karşı çıkıyor.

Toplu ulaşım esnafı ile İBB’nin birlikte UKOME gündemine taşıdığı zorunlu ücret artışı ve 25 yaş üstü öğrencilerin İstanbulkart ücretlerinin kademelendirilmesini içeren teklifler, Bakanlık temsilcilerinin oy çokluğuyla reddedildi. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, “İBB olarak, bu yıl İstanbul’da toplu ulaşımın kesilmemesi için 15 milyar liralık sübvansiyon yapmak zorunda kalıyoruz. Kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği için bu düzenlemelerin yapılması zorunludur” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Mart ayı toplantısı, Çırpıcı İBB 1453 Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın başkanlık ettiği toplantıda, toplu ulaşım esnafı ile İBB’nin birlikte UKOME gündemine taşıdığı maliyet artışlarından kaynaklanan ücret artışı teklifi görüşüldü.

ÇAĞLAR: “15 MİLYAR LİRALIK SÜBVANSE YAPMAK ZORUNDAYIZ”

İETT, Metro İstanbul, Şehir Hatları, minibüs, taksi ve dolmuş ücretlerinde yüzde 50, servis ücretlerinde ise yüzde 40 artış yapılmasını öngören teklifle ilgili konuşan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Türkiye’yi sarsan ekonomik kriz ve savaş nedeniyle ulaşım esnafı ve tüketicinin haklı olduğu bir konuyu konuştuklarını söyledi. Bütçede toplu ulaşım sübvansesine ayrılan 5,5 milyar liraya karşın, bugün İBB’nin ulaşımın kesilmemesi için 15 milyar liralık sübvansiyon yapması gerektiğini söyleyen Çağlar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yani 15 milyar liralık büyük bir kaynağı başka işlerin yapımından çekerek, toplu ulaşımın durmaması için sübvansiyon amacıyla kullanmak zorundayız. Yılbaşında sadece İETT’yi günde 10 milyon lira sübvanse ederken, bugün günlük 27 milyon lira öder noktadayız. Kamu hizmetlerinin kâr amaçlı olmamasında hemfikiriz. Ancak bu hizmetlerin sürdürülebilirliği için zam adı altında olmamakla birlikte bu düzenlemelerin yapılması zorunludur. Esnafımızın ve İBB kurumlarımızın beklentisi de bu yöndedir.”

MALİYETLER YÜZDE 53 ARTTI

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım, esnaf temsilcileriyle yaptıkları görüşmede; son artışın verildiği 24 Aralık 2021 tarihinden itibaren yakıta yüzde 45-50, toplam maliyet artışlarına ise yüzde 53 zam geldiğini tespit ettiklerini belirtti.

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili de akaryakıttaki ve işçi maliyetlerindeki artış nedeniyle İBB’nin bu yıl İETT’yi 10 milyar lira sübvanse etmek zorunda kalacağını kaydetti.

ise Ocak 2021’de 19 milyon lira gelen elektrik faturasının Şubat 2022’de 63 milyon lira, Mart ayında ise 70 milyon liranın üzerine çıktığını belirterek, “Bu maliyetlerle İstanbul’da toplu ulaşımın sürdürülebilmesi mümkün değildir” dedi.

ESNAFIN TALEBİ DE DİKKATE ALINMADI

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Bizim bu zam talebi istememiz zaruriyet haline geldi. Esnafımız mağdur, araçların bir kısmı çalışmıyor ve şoförlerin bir kısmı işi bırakıyor. Esnafımız kazandığı paranın yüzde 60’ını akaryakıta verir hale geldi” dedi.

TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can da teklif edilen zam oranının en düşük oranda tutulduğunu ve deniz ulaşımındaki kayıpları karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.

İstanbul Taşımacılar Birliği Başkanı Turgay Gül ise, aldıkları yüzde 27’lik zammın üstüne akaryakıta 10 lira daha zam geldiğini vurgulayarak, “Biz para kazanmaktan daha ziyade Haziran ayına kadar olan eğitim sezonunu tamamlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Görüşlerin belirtilmesinin ardından oylamaya sunulan “Toplu Ulaşım Ücret Tarifelerinin Düzenlenmesi” teklifi, Bakanlık temsilcilerinin oy çokluğuyla reddedildi.

İNDİRİMLİ İSTANBULKART ÜCRETİ TARİFESİ DE KABUL GÖRMEDİ

Toplantıda ele alınan 25 yaş üstü öğrencilerin İstanbulkart ücretlerinin kademelendirilmesini içeren teklif de Bakanlık temsilcilerinin olumsuz oyu doğrultusunda oy çokluğuyla reddedildi.

Öğrenci İstanbulkart abonman bedellerindeki düşüşün, üniversite öğrencilerine verilen (açık öğretim dahil) İstanbulkart sayısında artışa neden olduğu belirtilerek, 2009 – 2022 yılları arasında verilen İstanbulkart sayısının yüzde 47’sini üniversite öğrencilerini (açık öğretim dahil) oluşturduğu vurgulandı.

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İBB olarak öğrencilerin rahat ulaşım sağlaması adına öğrenci aylık mavi kartını 78 lirada tuttuklarını hatırlatarak, açık öğretim kaydı yapılarak bunun suistimal edildiğini tespit ettiklerini, buna engel olunmasının İstanbulluların kaynaklarını korumak adına önemli olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Temsilcisi Serdar Yücel ise Danıştay’ın üniversite öğrencileri arasında ayrım yapılamayacağı yönünde bir kararı olduğunu belirterek, teklifin bu karar ışığında yeniden değerlendirilmek üzere alt komisyonda yeniden değerlendirilmesini istedi.

Görüşlerin ardından oylamaya sunulan “İndirimli İstanbulkart Ücretlerinin Düzenlenmesi Teklifi”, Bakanlık temsilcilerinin oy çokluğuyla reddedildi.

Toplantıda ayrıca Adalar’da İBB tarafından işletilecek “Bisiklet Kiralama Yönergesi Revizyonu” teklifi oy çokluğuyla yeniden değerlendirilmek üzere alt komisyona gönderildi. “Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi Şoför Yaş Üst Sınırının 66 Olarak Revize Edilmesi” teklifi ise oy çokluğuyla reddedildi.